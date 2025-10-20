El concurso Ordizia Txapeldun llegará este miércoles con novedades

Este miércoles se elegirá al campeón de los quesos del Concurso de Quesos de Ordizia, organizado por el Ayuntamiento de Ordizia y la Cofradía ... del Queso Idiazabal de Ordizia en colaboración con la Denominación de Origen Idiazabal. El XXXVIII Gran Premio de Quesos Ordizia Txapeldun se celebrará en el marco del mercado semanal, a partir de las 10.30 de la mañana en la Plaza Mayor de Ordizia.

Esta edición llega con novedades en su normativa. Por un lado, se podrán presentar los últimos diez pastores o queserías ganadoras en el concurso llevado a cabo en Euskal Jaiak, en lugar de los ganadores de la última década. Con este cambio pretenden ampliar la participación, visto que ha habido queserías que se han llevado el premio varias veces desde 2016.

Así, en esta edición concurren Zabalera S. C, de Elgoibar, ganador en el año 2000; Iñaki Ansola, Mausitxa (Elgoibar, ganador en 2005, 2007 y 2009); Ricardo Remiro (Eulate; 2008, 2011 y 2013); Jon Etxebarria, Ipiñaburi (Zeanuri, 2012 y 2015); Joseba Insausti, Otatza (Ordizia, 2016); José Luis Odriozola, Agerre-Buru (Aia, 2017); Julen Arburua, Kortaria (Lekaroz, 2018 y 2019); Patxi López de Uralde, Larreako Gazta, (Larrea, 2003 y 2020); Eneko Goiburu, Ondarre (Segura, 2014, 2021 y 2023); y Eli Gorrotxategi, La Leze (Ilarduia, 2022, 2024 y 2025).

Además, los quesos participantes tendrán opción a recibir medallas de oro, plata o bronce en el caso de superar la puntuación de siete puntos sobre diez. En este aspecto la normativa ha elevado medio punto, hasta 9, la puntuación para que el ganador pueda llevarse el Queso de Oro, en vista del aumento del nivel de calidad observado en los últimos años. Julen Arburua, se ha proclamado ganador de las últimas cuatro ediciones del concurso 'campeón de campeones', como se le conoce popularmente a este certamen y el pasado año se llevó el trofeo al obtener 8,68 puntos.

Como es habitual en este concurso, el jurado estará compuesto por siete profesionales de la hostelería, técnicos de la denominación y periodistas. El jurado estará presidido por Roberto Ruiz, del restaurante Hika Upategia de Amasa-Villabona. Junto a él serán los encargados de degustar y valorar los quesos Victoria Urresti y Patxi Pérez Elortondo, técnicos Denominación de Origen Idiazabal; Iñaki Arrieta del restaurante Rekondo, de Donostia; Elena Navarri, de Jakitea Elkartea; y los periodistas Elisa Belauntzaran de El Diario Vasco y Aitor Buendía de 'La Ruta Slow' de Radio Euskadi.