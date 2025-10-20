Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El concurso reunirá a los diez últimos ganadores de los últimos años en el certamen de Euskal Jaiak. O. U.

Ordizia

El concurso Ordizia Txapeldun llegará este miércoles con novedades

Han sido convocados los últimos diez pastores y queserías ganadores en el certamen de quesos de Euskal Jaiak

Amaia Núñez

Ordizia

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:44

Comenta

Este miércoles se elegirá al campeón de los quesos del Concurso de Quesos de Ordizia, organizado por el Ayuntamiento de Ordizia y la Cofradía ... del Queso Idiazabal de Ordizia en colaboración con la Denominación de Origen Idiazabal. El XXXVIII Gran Premio de Quesos Ordizia Txapeldun se celebrará en el marco del mercado semanal, a partir de las 10.30 de la mañana en la Plaza Mayor de Ordizia.

