Comienza la renovación de Majori Bolinaga, Elizondo, Santamaría e Igor Otaegi, presidente de la Federación de Deporte Adaptado. / MARIN Las obras de la primera fase comienzan el lunes con un presupuesto de cerca de tres millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:59

Definitivamente, el lunes arrancan las obras de la primera fase de la renovación del polideportivo Majori, sin duda una magnífica noticia, esperada por un gran número de ordiziarrras, y usuarios de otras localidades del Goierri. Primera fase centrada en el interior del edificio y en el cubo que, sin perder de vista que generará molestias y puntuales afecciones en el día a día, no contempla el cierre de la instalación en ningún momento. Una ambiciosa obra de puesta al día, que cuenta con un presupuesto de 2.833.490 euros, al que el departamento de Deportes de la Diputación aporta 395.000, y un plazo de ejecución de 18 meses. Obra a cargo de la empresa Moyua.

En la presentación el alcalde, José Miguel Santamaría y el concejal de Deportes, Bittor Bolinaga, pusieron el acento en que el proyecto responde a una labor iniciada el año 2016 al objeto de identificar y satisfacer las necesidades de renovación y reorganización de las infraestructuras deportivas. Un empeño dinamizado por la gerencia de Majori que dio lugar a un proceso participativo en el que en primer lugar concurrieron los propios trabajadores del polideportivo, que a continuación se abrió a la participación de todo el municipio a través de una encuesta on-line; usuarios, abonados y clubes deportivos. En noviembre se constituyó la Mesa de infraestructuras deportivas, conformada por una veintena de personas del ámbito político, usuarias del polideportivo, representantes del Consejo de Deportes (clubes y deportistas) y técnicos municipales. La participación de todos estos agentes enriqueció el proyecto e hizo posible concretar de forma consensuada las prioridades y actuaciones a realizar.

El proyecto resultante supone el acondicionamiento y renovación de toda la llamada zona seca, es decir el interior, excepción hecha de la piscina del polideportivo. Establece también los nuevos accesos y recorridos internos, de modo que se pueda acometer la futura renovación de la zona de las piscinas (segunda fase) con lo que gradualmente se conseguirá la renovación total.

Esta primera fase viene a dar respuesta a la fuerte demanda de servicios como vestuarios, gimnasio, nuevas salas para habilitar nuevos espacios que amplíen la oferta deportiva. A la distribución de los espacios existentes, que no permiten atender convenientemente las actividades más demandadas, como spinning, aerobic, pilates, judo, zumba, etc. A unos recorridos internos que no son claros ni intuitivos, a una comunicación vertical no adecuada y a un serio problema de accesibilidad.

Así las cosas, la obra contempla, el traslado de la zona del bar. Desde su nueva ubicación será posible la visión de las dos pistas de juego. En este espacio se habilitará una zona de espera, independiente de la cancha y del trasiego de usuarios. Se mejoran los itinerarios, el control de accesos y la accesibilidad con la incorporación de un ascensor.

En el cubo, se habilitan los espacios existentes, se afianza la cancha multideportiva, se instala un gimnasio y nuevas salas polivalentes para organizar diferentes actividades y clases, en espacios más adecuados que en los actuales, y vestuarios.

Coincidiendo con la presentación del inicio de las obras, el Ayuntamiento firmaba un convenio con la Federación de deporte adaptado de Gipuzkoa, con la intención de arropar y promover esta modalidad, en marcha en el municipio desde el año pasado al objeto de brindar la posibilidad de hacer deporte a los niños y niñas con discapacidad, que quedan fuera del deporte escolar convencional, a los cuales estas actividades les sirve para mejorar su motricidad, su autonomía y su capacidad de vivir en grupo. Convenio por el que la Federación pone a disposición de las personas interesadas sus especialistas, y el Consistorio las instalaciones.