Todo un clásico de la agenda navideña La artesana ordiziarra Koki Hernández en su 'merkatu txikia', instalado en Barrena. / MARIN Koki Hernández vuelve a instalar su merkatu txikia y taller de cerámica en Barrena ORDIZIA. Jueves, 3 enero 2019, 00:22

Como lo viene haciendo desde hace casi 15 años, Koki Hérnández, artesana de vocación, ceramista en particular, regresaba puntual a su cita con la Navidad, y volvía a instalar, llegadas estas fechas, su 'merkatu txikia' por gentileza del Consistorio, justo en el local adjunto a la entrada principal de Barrena, en la que, precisamente, la Casa de Cultura tiene habilitado su taller de cerámica. Reencuentro al que el paso de los días le ha convertido en una actividad ya clásica de la agenda navideña.

El hecho de hacer de la artesanía un modo de vida, la experiencia demuestra que no resulta una tarea sencilla. En cualquier caso su coherencia, y su actitud positiva ante la adversidad hacen que haya cerrado un año, que en lo tocante a lo que ha dado de sí su taller, sirve para mostrarse no sólo conforme sino afortunada. «Hago lo que me gusta, me ha ido bien y se ha notado, en general, más alegría a la hora de la venta que en años anteriores. He mantenido mi calendario habitual de ferias; de abril a septiembre en el Sur, y aquí en todas las medievales, excepción de la de Ordizia de este año, que fue en septiembre, mercados de antaño que son los que mejor funcionan».

«Me llama la atención que en una sociedad en la que ha calado con tanta fuerza, un mundo tecnológico 'on line' en crecimiento, la artesanía siga teniendo un hueco. Y en este sentido y aunque veo que hay artesanos que venden a través de internet, personalmente sigo sin concebir la venta si no hay un trato directo. Tengo que captar qué les dicen mis piezas a aquellas personas que se acercan al puesto-taller. Me gusta la relación directa que brinda la calle. Al final es lo que tiene e implica ser artesano por convicción; todo un modo, una manera y filosofía de vida».

«Conseguir, por ejemplo un color que es lo que a menudo me afano lleva su tiempo. Si no se ve el trabajo de elaboración artesana, en la mayoría de los casos, no se aprecia la labor que hay detrás de cada pieza. Todo está hecho a mano. Todas las piezas son distintas. Por eso, valga insistir, resulta fundamental situar el taller a pie de calle».

Amiga de salir, de conocer otras plazas y horizontes, ante intromisiones en la esencia, vuelve a reivindicar lo estricto artesano, y todo lo que representa el arte manufacturero; sus valores, y el hecho de representar todo un patrimonio cultural.

«La artesanía viene a ser una manualidad con alma. No tiene instrucciones. Se puede aprender la técnica pero a partir de ahí tienes que soltarte, darle rienda suelta a tu creatividad», destaca.

En una plaza, que conoce bien y en unas fechas especiales como las que nos ocupan, regresa con esa línea de piezas de cerámica, mayoritariamente pequeñas que son las que tienen salida a la hora de la venta. Obras de entre 10 y 30 euros, a las que su fidelidad con la cita navideña sabe, son las que le gustan al público.

Y como obras, sin olvidarse del todo de las brujitas, propuestas nuevas como 'cuadros', una serie de casitas, e incluso lámparas porque hay un sector de público que busca artículos que tengan una utilidad.

«He trabajado con materiales nuevos porcelana más manganeso a la hora de aplicar a los diferentes barros y entre los colores he recurrido mucho al blanco. Y como siempre me gustaría insistir en que, no hay ningún compromiso de ninguna clase, para toda aquella persona que quiera acceder al 'merkatu txikia' y a su pequeña exposición. Además, un artesano siempre agradece una visita».

Cara a este 2019 que acaba de echar a rodar en la agenda de salidas Koki mantiene el calendario habitual, «espero que la feria medieval de Ordizia recupere su fecha tradicional de primeros de mayo. Y aunque cada vez que sales siempre aprendes, voy a acudir a un taller a Zamora 'Numa cerámica', artesana que conocí en una de estas últimas ferias, y que representa una interesante referencia en ese contexto y entorno geográfico que abarca Galicia, Asturias y Zamora.

Olentzero no se ha olvidado de poner en los zapatos un detalle artesano. Ahora toca que lo hagan sus majestades de oriente. El taller abre sus puertas hasta este sábado, día de la Cabalgata.