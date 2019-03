Citas estatales en Madrid y Sevilla para Nora Tobar, Aritz Apaolaza y Aimar Aierbe

La agenda atlética anuncia para este fin de semana la celebración de dos campeonatos de España. Por un lado, en Madrid se disputa, el de pista cubierta, categoría sub 20 en el que concurren, Nora Tobar, que estará en la prueba de salto de altura, en dura pugna con varias atletas incluso para luchar por el oro, y Aritz Apaolaza en lanzamiento de peso (6kg) donde aspira a mejorar los 15.39m que lleva y entrar en la final en éste, su primer año en la categoría.

Por otro lado en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa tiene lugar el campeonato de España de cross por autonomías, del Consejo Superior de Deportes, categorías sub 16 y sub 18, en el cual estará el ataundarra del Txindoki At Aimar Aierbe en categoría sub 16 que acude con la selección de Euskadi y a buen seguro que realiza un buen papel.

En carreras populares la agenda anuncia para hoy, la Beasaingo herri lasterketa sobre 14 km y la carrera mixta por parejas sobre 7 km. En Bizkaia tenemos la Erandioko herri krossa, la Durango herri krossa, la Kepa eta Arene memoriala en Derio y la Ibarruriko mendi lasterketa en Ibarruri. En Galar (Navarra) se celebra la Galar Trail.

Por lo que al Campeonato de España sub 23 de cross por clubs celebrado en Linares (Jaen) respecta, las chicas del Txindoki Grupo Jaso-Autowag At se clasificaban en quinta posición, hasta la fecha el mejor puesto del club en la historia en este certamen. En Linares, Ana Samaniego entraba en una magnifica 15 posición, Lide Urrestarazu era la 21, Uxue Ibáñez la 32 e Irati Zubizarreta la 48. La victoria fue para el Playas de Castellón, segundo el Scorpio de Zaragoza, tercero el atletismo Alcorcón y cuarto el atletismo Gijón.

En la carrera de relevos mixtos por clubs participaba el ordiziarra Alex Oiarbide con la elástica del Atlético SS quien finalmente acababa en una buena décima posición.

En cuanto al campeonato de Euskadi de lanzamientos largos disputado en Pamplona, en la prueba de martillo (4kg) para mujeres Dorleta Oiarbide se proclamaba subcampeona de Euskadi absoluta y campeona sub 23 con un mejor lanzamiento de 47.28m.

Rugby

Si bien la fase regular del campeonato de liga en la máxima categoría del rugby no vuelve hasta el 24 de marzo, hoy domingo Aparejadores y Quesos disputan, a las 12.30 el partido aplazado en la decimoséptima jornada, a petición del VRAC, al considerarse perjudicado por la ausencia de sus internacionales en el envite que la selección española XV afrontó ante Georgia. Curioso, en cualquier caso que el encuentro tenga lugar hoy porque vuelven a jugar, a su vez, los leones (combinado al que los queseros solo aportan un jugador; Alvar Gimeno). Encuentro aplazado que, sea como fuere, los vallisoletanos no pueden dejar escapar. No aprovechan la ocasión para ponerse de la misma manera al día Gernika y Cisneros al no contar el conjunto colegial con todos sus efectivos dados los compromisos del seven y del XV.

Un cuarto de hora más tarde, a las 12.45 en el Central, cita con el rugby internacional, en la tercera jornada del Campeonato de Europa que reúne a España con Rumanía, combinado en el que parten como titulares, los jugadores del Ampo, Fernando López, de nuevo capitán, y Julen Goia, en esta ocasión de ala (14), su hermano Oier esperará la ocasión de saltar al terreno de juego.

Fútbol de cuadrillas

Partidos correspondientes a la tercera jornada a disputar hoy en el anexo: a las 11.30; KM-Txapa Team, 13.00; Izbi-Sulkus, 14.30; Embiel-Kirkil, y a las 16.00; Gauss-Tzulo.

Baloncesto

Gran partido del infantil masculino de rendimiento ante un buen Easo 06 Andatza. El Ordizia mandó en la cancha, llegando al cierre del tercer cuarto con 48 a 24. Lo que en la última tanda de 10 le permitió disfrutar del juego y continuar poniendo el ritmo del partido para zanjar la cuestión en 58-31.

El infantil masculino haundi, Hotel Castillo recibía al Iraurgi, líder, imbatido, de la categoría, casi nada. Pues bien, carácter urdiña, y un baloncesto más técnico, que hizo que disputados los tres primeros cuartos, los urdiñas contaran con una ventaja de tres puntos; 26 a 23. En el último, los de Caballero y Sarasola daban un golpe en la mesa para llevarse un trabajado e importantísimo triunfo; 43-35.