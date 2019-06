Cinco atletas del Txindoki At concurren en el Campeonato de España Sub18 de Castellón ORDIZIA. Viernes, 21 junio 2019, 00:21

Este fin de semana, en Castellón, se celebran los campeonatos de España para la categoría sub 18, que supone el primer campeonato de España, individual, al aire libre de esta temporada. Allí el Txindoki Grupo Jaso Autowag AT estará representado por cinco atletas que han conseguido la marca mínima exigida para participar. En mujeres en 100 metros vallas concurrirá Leire Tobar dispuesta a luchar por todo, no descartando el pódio si roza o mejora su marca personal de 14.33. En 100 metros lisos estarán Ane Ormazabal y Amaia Zeberio las dos con el claro objetivo de mejorar los cronos que llevan y si pueden, pasar a las semifinales.

En 200 metros lisos estarán, a su vez, Ane y Amaia más Irenia Apaolaza con las mismas pretensiones; mejorar marca y avanzar ronda si se puede, y en categoría masculina tendremos al marchador Hodei Caballero en la dura prueba de 10 km marcha, en la que el objetivo claro es mejorar la marca de 50.50 que lleva y llegar lo más adelante posible.

Aquí más cerca tenemos en Vitoria-Gasteiz, mañana sábado el Gran Premio Diputación de Alava, en el que no faltará presencia urdiña.

En Pamplona, a lo largo del fin de semana, campeonato de Navarra absoluto, En Durango, mañana, campeonato de Bizkaia sub 16 y el domingo en Basauri el Basauriko udala atletismo topaketak.

Ya en carreras populares tenemos mañana la prueba del Corpus Christi de Legorreta y Oñati, la subida a San Marcial en Irun, la Hernaniko Azeri Bila en Hernani, la carrera noche de San Juan en Vitoria, la Astobitzako San Joan Krossa en Laudio (Alava), la Kukurrustuko igoera en Basauri (Bizkaia), el cross Virgen del Amparo en Castejón (Navarra) y la Camille extreme night edition en Izaba (Navarra).

Para el domingo; la Zumaia Flysch trail en Zumaia, la Igeldoko igoera en Donostia, el cross mixto de Andoain, el memorial Roberto Ruiz, en Murgia (Alava), la Camille extreme mendi lasterketa en Izaba, el cross popular de Noain (Navarra), la Tabirako mendi lasterketa en Durango y la media maratón de Burgos. Para el lunes, día de San Juan, subida al monte Irimo (Urretxu).

Rugby

Mientras el Oviedo, primer rival del Garabi Ordizia en la fase de ascenso a División de Honor B lograba el pase directo a la categoría de plata no sin tener que sudar la camiseta ante el Gaztedi, la escuadra alavesa, conocida de la afición de Altamira, afronta este domingo el encuentro de vuelta de la repesca o promoción, ante el Universidad de Vigo (no hace tanto en la élite), visita que afronta con un renta de 17 puntos; 36-19 en Gamarra.