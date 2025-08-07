Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Ordizia

Cierre de la salida a la N-I en el barrio San Juan este fin de semana

A. N.

ordizia.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:26

Con motivo de las obras de instalación de pantallas acústicas a la altura del barrio Bustuntza en la N-I, este fin de semana los trabajos afectarán al tráfico en sentido Gasteiz. Por ello, el ramal de incorporación a la N-I, el enlace N-I-422-2-E estará anulado entre las 07.00 horas del sábado, 9 de agosto, y las 19.00 horas del domingo, 10 de agosto.

Campaña de socios del ORE

El Ordizia Rugby Elkartea ha abierto el plazo para hacerse socio del club para la nueva temporada. Todos aquellos que quieran inscribirse por primera vez deberán rellenar el formulario que está disponible en la web para facilitar sus datos, o enviando el nombre y apellido, el número de DNI y número de la cuenta corriente al 722.398.246.

A quienes ya sean socios, el club cobrará la cuota correspondiente a partir del 15 de agosto. Quienes no tengan domiciliada la cuota, podrán abonarla en la cuenta corriente de Caja Rural del ORE. En este caso, deberán enviar un correo electrónico a bazkideak@ordiziarugby.eus con el justificante del ingreso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cierre de la salida a la N-I en el barrio San Juan este fin de semana