Cierre de la salida a la N-I en el barrio San Juan este fin de semana

A. N. ordizia. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:26

Con motivo de las obras de instalación de pantallas acústicas a la altura del barrio Bustuntza en la N-I, este fin de semana los trabajos afectarán al tráfico en sentido Gasteiz. Por ello, el ramal de incorporación a la N-I, el enlace N-I-422-2-E estará anulado entre las 07.00 horas del sábado, 9 de agosto, y las 19.00 horas del domingo, 10 de agosto.

Campaña de socios del ORE

El Ordizia Rugby Elkartea ha abierto el plazo para hacerse socio del club para la nueva temporada. Todos aquellos que quieran inscribirse por primera vez deberán rellenar el formulario que está disponible en la web para facilitar sus datos, o enviando el nombre y apellido, el número de DNI y número de la cuenta corriente al 722.398.246.

A quienes ya sean socios, el club cobrará la cuota correspondiente a partir del 15 de agosto. Quienes no tengan domiciliada la cuota, podrán abonarla en la cuenta corriente de Caja Rural del ORE. En este caso, deberán enviar un correo electrónico a bazkideak@ordiziarugby.eus con el justificante del ingreso.