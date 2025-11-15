Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo de fútbol se sumó a la iniciativa. GOIERRI MOHERRI

Ordizia

Charla sobre la salud masculina dentro de la iniciatica Movember

Josune Zubizarreta impartirá la ponencia el jueves en D'Elikatuz

Amaia Núñez

ordizia.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14

Noviembre es el mes de la concienciación sobre la salud masculina. Ordizia acogerá varios actos organizados por Goierri Moherri este año. Este jueves la doctora Josune Zubizarreta, del Servicio de Urología del Hospital Donostia, impartirá una charla en D'Elikatuz, a las 19.00 h.

En ella abordará la prevención del cáncer de próstata y de testículos, así como diversos aspectos relacionados con la salud masculina, de manera didáctica y para todos los públicos. Ofrecerá información clara y útil sobre hábitos saludables, prevención y detección precoz, contribuyendo a romper los tabúes que aún rodean la salud de los hombres.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades que Movember Goierri Moherri impulsa cada noviembre con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la salud física y mental masculina, y de fomentar la implicación de toda la sociedad en su cuidado.

La charla será íntegramente en euskera, con entrada libre hasta completar aforo. El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ordizia y del Centro D'Elikatuz, que se suman a esta iniciativa de sensibilización en favor de la salud masculina.

Asimismo, el día 25 de noviembre, el psiquiatra Jon García Ormaza ofrecerá una ponencia sobre salud mental centrada en la prevención del suicidio, ya que 3 de cada 4 suicidios son realizados por hombres. Será en el centro D'Elikatuz a las 19.00 horas.

