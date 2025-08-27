Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
OSBELE

Ordizia

Celebración de San Bartolomé en la ermita

DV

Ordizia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48

Numerosos ordiziarras se congreraron el domingo para celebrar San Bartolomé en la ermita. La asociación Osbele agradece a todos los vecinos, a la parroquia y ... al ayuntamiento por su ayuda para organizar la celebración. La parroquia donó todo el dinero recibido en la colecta de la misa a Osbele, un total de 685,14 euros, que se sumarán a lo recaudado hasta ahora para financias las obras de rehabilitación.

