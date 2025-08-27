Celebración de San Bartolomé en la ermita

OrdiziaCelebración de San Bartolomé en la ermita
DV
Ordizia
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48
Numerosos ordiziarras se congreraron el domingo para celebrar San Bartolomé en la ermita. La asociación Osbele agradece a todos los vecinos, a la parroquia y ... al ayuntamiento por su ayuda para organizar la celebración. La parroquia donó todo el dinero recibido en la colecta de la misa a Osbele, un total de 685,14 euros, que se sumarán a lo recaudado hasta ahora para financias las obras de rehabilitación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.