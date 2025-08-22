Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La maqueta construida por Agustín Uranga. OSBELE

Ordizia

La campaña de excavación se realizará en el exterior

Mañana se expondrá la maqueta de la ermita realizada por Agustín Uranga

Amaia Núñez

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:46

Tras la celebración del domingo, en septiembre comenzará la siguiente campaña de excavación de la mano de los historiadores Iosu Etxezarraga, Nerea Iraola y ... David Cano. En esta quinta campaña centrarán la investigación en la zona que queda a la izquierda de la ermita -mirando a la entrada principal. Los arqueólogos tienen previsto trabajar en una zona de alrededor de 5x6 metros, con el objetivo de encontrar parte de la estructura de la cabecera del templo que estuvo en pie hasta el siglo XIX. Documentarán los hallazgos, recogerán muestras y determinarán su naturaleza. Estas estructuras están desaparecidas tanto en el interior como en el lado oeste de la iglesia. Este edificio estaba orientado de forma perpendicular al actual, al igual que los dos anteriores. Al finalizar, redactarán un informe que recoja los resultados de las investigaciones realizadas en anteriores ediciones en 2026.

