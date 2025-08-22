La campaña de excavación se realizará en el exterior

Amaia Núñez Viernes, 22 de agosto 2025, 20:46 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

Tras la celebración del domingo, en septiembre comenzará la siguiente campaña de excavación de la mano de los historiadores Iosu Etxezarraga, Nerea Iraola y ... David Cano. En esta quinta campaña centrarán la investigación en la zona que queda a la izquierda de la ermita -mirando a la entrada principal. Los arqueólogos tienen previsto trabajar en una zona de alrededor de 5x6 metros, con el objetivo de encontrar parte de la estructura de la cabecera del templo que estuvo en pie hasta el siglo XIX. Documentarán los hallazgos, recogerán muestras y determinarán su naturaleza. Estas estructuras están desaparecidas tanto en el interior como en el lado oeste de la iglesia. Este edificio estaba orientado de forma perpendicular al actual, al igual que los dos anteriores. Al finalizar, redactarán un informe que recoja los resultados de las investigaciones realizadas en anteriores ediciones en 2026.

Asimismo, el ordiziarra Agustín Uranga ha realizado una maqueta de la ermita San Bartolomé que ha regalado a Osbele. Uranga es el autor de la maqueta de Ordizia del siglo XVIII que se puede ver en D'Elikatuz. Mañana llevarán la miniatura de la ermita a los actos del día del patrón para que los asistentes puedan apreciarla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión