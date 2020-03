Buena nota para el mercado en su cita en el frontón Los compradores hicieron cola en el exterior del frontón, guardando la distancia establecida. Ya en el frontón pequeño tocaba lavarse las manos con agua y jabón. A continuación quien no llevaba, recibía un par de guantes. Una persona mayor aguarda a que un voluntario le haga la compra. En el interior, buena oferta de productos y máximas medidas de seguridad. / MARIN EL DIARIO VASCO ordizia. Jueves, 26 marzo 2020, 00:55

No cabe duda de que, el goteo de positivos en coronavirus en la localidad está teniendo más capacidad de acelerar compras y regresar inmediatamente a casa que la megafonía de la autoridad. Ya no son los días en los que el círculo se estrechaba a la hora de la anunciada llegada del patógeno sino que el círculo ya se ha cerrado y el virus está aquí y no precisamente agazapado. Así las cosas, en comparación con días anteriores, menos público en la calle, ayer, a pesar de que la mañana resultó primaveral.

Como apuntaba Pili Otegi, 'txoriak kalen eta gu kaiolan'.

En este contexto y empeño por insistir en la importancia de respetar el confinamiento y quedarse en casa, ahí queda el 'Aleluya' como canto a su vez a la esperanza, que nos ofrecía Ima Goiburu junto a sus hijos, Imanol y Xabier Mendizabal.

Y ayer, miércoles, mercado semanal, que por aquello de rizar el rizo y dar un paseo adelante a la hora de extremar las medidas de seguridad y responder a las exigencias sanitarias que conlleva el estado de alerta, cambio de ubicación al frontón, como punto de encuentro más reservado, que la Plaza a la hora de reunir, exclusivamente a compradores.

Valga reseñar que la última vez que el mercado se celebró en el frontón fue en 1996 con motivo de las obras de rehabilitación de la Plaza que tuvieron lugar a lo largo de seis meses desde noviembre de 1995 (antes lo hizo durante los años de construcción del edificio cubierto de la Plaza (1923-25). Unas obras que en principio iban a convivir con la mayor parte de ls actividades que tienen lugar en tan céntrico espacio público, sobre todo con la feria, al menos con los puestos de los baserritarras que se colocan en su interior, si bien entrados ya en enero, las goteras, caída de placas del revestimiento del techo, obligaron al Ayuntamiento a trasladar los puestos del interior al frontón. A este respecto reseñaremos que los de los fruteros del perímetro exterior llevaban ya semanas en la plaza Joxemiel Barandiaran ya que su emplazamiento habitual estaba ocupado por andamios. La feria volvió a la Plaza el 13 de marzo.

Ayer, excelente organización, concurrencia de los voluntarios de Protección Civil, y un paso adelante en la seguridad, no sólo por el cambio de escenario sino porque para entrar en el recinto ferial era necesario lavarse las manos con agua y jabón para lo que estaban dispuestas dos fregaderas. A continuación invitación a ponerse guantes a quienes no llevaban (la mayoría), obsequio del Ayuntamiento, y ya dentro, las anteriores medidas de seguridad, un único baserritarra por puesto (Beñat Telleria e Iñaki Intxausti, cada uno con sus productos, compartieron puesto, atendido por Beñat), guantes, gel, mascarilla, distancias, etc.

En el balance, por parte de los baserritarras, satisfacción y agradecimiento al Consistorio por el esfuerzo llevado a cabo a la hora de mantener abierto un canal de venta tan importante. En cuanto al emplazamiento, Arantza Zurutuza se mostraba encantada si bien, si de recinto se trata, insistía, lo suyo es la Plaza, que además tiene un algo muy especial.