Buen inicio de temporada para los equipos de baloncesto locales

Seis equipos de baloncesto debutaron el fin de semana pasado en la competición oficial y cinco de ellos se hicieron con la victoria. Una jornada «increíble» que desde el Ordizia Saskibaloia sea el reflejo de la temporada que acaba de arrancar.

A ellos se les sumó el triunfo en casa de los seniors en el amistoso en el que se enfrentaron al Hernani. A pesar de que los urdiñas se presentaron mermados con numerosas bajas, mostraron una buena evolución durante el encuentro, en la que destacó el trabajo en defensa en la segunda parte. Al final, vencieron por 72 a 36.

El Ordizia Orkli, en cambio, no pudo hacer frente al Baskonia A, una selección con jugadores de gran envergadura de diferentes nacionalidades, y anulaba casi todos los intentos de los ordiziarras. Aun así, los pupilos de Héctor saltaron a la cancha con gran determinación e incluso lograron ponerse por delante con un 4-5 en un instante en el inicio del encuentro. Los urdinas lucharon hasta el final, a pesar de ir por detrás, y ofrecieron sus mejores minutos en el último cuarto, «espectacular» en el que se hicieron con el parcial de 16-18. A pesar del marcador 80-55, finalizaron con «orgullo y satisfacción» la primera jornada.

El Ordizia Orbinox estrenó el campeonato con triunfo frente al Loiola Indautxu. Las urdinas comenzaron con un ritmo alto y, a pesar de que los primeros minutos fueron por detrás en el marcador, llevaron la iniciativa del el encuentro y marcaron el ritmo hasta el descanso largo, con un 37-15 a favor. En la segunda parte las vizcaínas aumentaron el ritmo y apretaron en el marcador, hasta finalizar con un 59-51 para las ordiziarras.

El Ordizia Hotel Ordizia logró una sufrida victoria contra el Petritegi Añorga Basket. Los urdiñas comenzaron por detrás en el marcador con falta de acierto, dudas en defensa y concediendo rebotes ofensivos. Poco a poco lograron darle la vuelta al partido y ponerse por delante en el marcador en el tercer cuarto, aunque finalmente el partido acabo en tablas. En el tiempo añadido, supieron reaccionar y lograron un parcial de 8-6 que les daba la primera victoria.

El Ordizia Kuko Jatetxea hizo frente a las bajas por lesión de Sara Gorrotxategi y Udane Barriola, y del entrenador Xabier Gorostegui con once jugadoras dirigidas por Arantxa Sáez que lo dieron todo contra el Urrategi ISB. Mantuvieron el encuentro bajo control en todo momento y se hicieron con todos los parciales, para acabar ganando por 72 a 45.

El cadete masculino de rendimiento oro también sumaron los puntos en juego en el derbi contra el Arri BKL Aizkorri en Antzizar. Dominaron los primeros minutos, pero los beasaindarras no lo pusieron fácil y ambos equipos ofrecieron un partido «de altura» para estrenar la competición. Los urdiñas mantuvieron la delantera en el marcador en todo momento, que acabó en 61 a 78.

Por su parte, el cadete femenino de rendimiento plata vivió un partido «de infarto» para abrir la temporada contra el Panelfisa Take. Los dos equipos comenzaron sin acierto, aunque acabó del lado urdiña. El arranque en el segundo cuarto puso por delante a las tolosarras con un parcial de 0-9, que hizo a las ordiziarras trabajar duro en el tercer tiempo para darle la vuelta. Aun así, tuvieron dificultades para mantener los seis puntos de ventaja a falta de minuto y medio para el final, pero acabaron ganando el partido por 47-45.