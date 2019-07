Buen cartel en la velada de boxeo Fran Mendoza, que debutó como profesional el año pasado en Ordizia, vuelve al Beti Alai. / MARIN El púgil vizcaíno Jon Jader debutará en profesionales ante Nelson Altamirano EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Jueves, 11 julio 2019, 00:28

Un año más, el Boxing, de la mano del gimnasio Euskobox, de Gasteiz, tiene perfilado el cartel de la velada de este año, encuentro en torno al cuadrilátero, promocionado por la entidad de la calle Filipinas, que no ha faltado a su cita con las fiestas santaneras, desde aquella primera edición del 24 de julio de 1952.

Fijos en el cartel del próximo día 19, el debut en profesionales, del pupilo de Euskobox Jon Jader, 21 años, de Otxarkoaga, Bilbao, quien ha participado en un mundial y tres europeos con la selección española, bajo cuya disciplina ha permanecido 4 años. Jon Jader ha sido el boxeador vasco con carrera amateur más interesante de los últimos años, con más de 100 combates.

Llegó al gimnasio Euskobox con 5 ó 6 años. Empezó a practicar deportes de contacto y hasta hoy. Con 16 años fue campeón de España júnior en las modalidades de K1 y boxeo. Con 21 años, 181 centímetros de estatura y enrolado en la división superwélter, Jader destaca por su riqueza técnica, sus capacidades defensivas, un boxeo muy plástico y la riqueza de sus combinaciones. En el Beti Alai tendrá ante sí al nicaragüense, Nelson Altamirano.

Y en el estelar, Fran Mendoza, púgil que precisamente dio el salto al profesionalismo el año pasado en la velada ordiziarra, ante el hondureño Barrera, del que dicen las crónicas, 'se deshizo sin contemplaciones'.

Hijo de un conocido preparador colombiano y hermano de varios púgiles, entre ellos el gran Nacho Mendoza, Fran tenía claro que quería pasar al boxeo profesional tras realizar una excelente carrera en aficionados, que incluyó hasta ocho títulos nacionales y varios años de inclusión en la selección cafetera.

Como decimos, su salto al profesionalismo tuvo lugar, precisamente, en la velada del año pasado en Ordizia, una plaza y ring, por la que, no olvidaba, han pasado grandes figuras del cuadrilátero como Urtain, Pedro Carrasco, Neches, Kid Tano, Paco Gálvez, Kid Bello, Poli Díaz, Sandor Martín o el propio Nacho Mendoza.

«Me hace especial ilusión volver al ring del frontón de Ordizia. Recuerdo mi debut, lo cariñosa que fue la gente, el ambiente. No lo olvidaré nunca. Fue un día muy especial para mí», afirma el joven púgil de 22 años y que suma, desde entonces, cinco combates con otras tantas victorias, cuatro de ellas antes del límite. La última, el pasado mes de mayo en el polideportivo Judizmendi de Gasteiz, donde doblegó por KO técnico al experimentado venezolano Dionis Martínez.

El día de su debut en Ordizia, Fran Mendoza derribó en tres ocasiones; la última fulminante, al hondureño Edwin Barrera en dos asaltos. «Fran disponía de una base física impresionante y de una dotación técnica muy importante. Y ha ido mejorando y adaptándose muy rápido al boxeo profesional. Le pesa mucho la mano y está haciendo unos combates espectaculares», asegura su entrenador y mánager, el gasteiztarra José Luis Celaya.

El boxeador completará su primer año con media docena de combates disputados como profesional, la mitad de ellos a la distancia de seis asaltos.

«Me siento cómodo con el vendaje duro y los guantes pequeños. Lo prefiero al material con el que peleaba antes. Y me cuido y entreno fuerte, no me cuesta completar los seis rounds como cuando me enfrenté a Cristian Narváez», señala Mendoza.

«Estoy listo para completar un buen combate en Ordizia e intentar que la afición siga disfrutando. Los espero a todos en el Beti-Alai el viernes 19 de este mes de julio», concluye el boxeador.

Velada que además de los dos combates mencionados contará con varios combates de boxeo olímpico entre púgiles locales y catalanes. Dos de estos cruces serán femeninos. Las entradas estarán a le venta en taquilla, al precio único de 15 euros.