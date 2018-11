El All Blacks George Moala entrenará esta tarde al equipo Sub 18 en Altamira

La de alguna manera, rutina del Ordizia Rugby Elkartea se ve alterada por la visita del All Blacks (2015 y 2016) George Moala a su hermano y jugador del Ampo Ordizia, Siosiua, visita que sin duda alguna toca rentabilizar. El mayor de los Moala juega, en este momento, en el Clermont Auvergne, equipo que milita en el Top14 francés. Ayer estaba previsto que entrenara al equipo sub 14 y a continuación ofreciera una charla. Hoy a las 19.00 dirigirá el entrenamiento de los Sub 18.

Por lo que a la séptima jornada en la máxima categoría del balón ovalado respecta diremos que no defraudó lo más mínimo. El Salvador caía en su visita al Aparejadores en un partido en el que se quedó con un hombre menos en el m.11 al ver la tarjera roja; 29-27. El Cisneros perdía en los instantes finales y por errores propios, contra el Independiente, un partido en el que fue hasta el m.68 por delante. El Hernani hizo valer el factor Landare ante el Gernika, ante el que cosechaba, finalmente, una apretada victoria. En El Pantano, el Alcobendas tuvo que esmerarse pero en cualquier caso queda claro que ha acertado con la incorporación del internacional, Lucas Guillaume, que anotó dos ensayos. El Quesos parece que su mejoría se convierte en tendencia y en casa ante el Santboi le daba la vuelta a un marcador adverso para acaba llevándose la victoria.

Y el Ampo Ordizia cosechaba un importantísimo triunfo en el nuevo La Mar Bella ante el FC Barcelona. Un encuentro en el que no pasó desapercibido el problema que se le plantea a la escuadra del Goierri con las tarjetas, en este caso, una amarilla y una roja, por ninguna los anfitriones. Amonestaciones que en la estadística le llevan a ocupar la zona alta del escalafón. En la grada cuaja el convencimiento de que para los equipos rivales buscar la tarjeta para los del txoko supone una opción estratégica.

Baloncesto

Tras conseguir la pasada semana su primera victoria, el cadete femenino de participación no tardaba en lograr la segunda, esta vez ante el Bergara Soraluce.

Las urdiñas volvieron a saltar dubitativas a la cancha. No comenzaron muy bien el partido y los primeros minutos fueron para las bergaresas. El marcador final del primer cuarto lo dice todo 3-12. Sin embargo, los siguientes tiempos fueron para las de casa, aunque de manera muy diferente los tres. En el segundo las chicas de Txiki conseguían igualar el juego haciéndose con este parcial por un solo punto. Parecía que las cosas iban a cambiar, pero no fue así, ya que, a la vuelta de los vestuarios, las visitantes volvían a hacer con el dominio del partido con un parcial de 0-9. Las ordiziarras, tras verse 17 puntos por debajo, decidieron tirar de casta y del buen juego, anotando un parcial de 14-1.

El último cuarto comenzó con ventaja visitante, pero la dinámica del partido hizo que las del txoko culminaran la remontada, llevándose la victoria por tan solo un punto; 34-33.