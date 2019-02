EH Bildu muestra su crítica ante la demolición del viejo Gaztetxe

Ante el derribo del edificio que albergó el antiguo Gaztetxe, EH Bildu hacía ayer pública una nota en la que reseña que por mucho que el derribo del viejo Gaztetxe estuviera previsto, «estamos completamente en contra del modo y procedimiento que se ha utilizado. No se nos ha dado ningún tipo de información y nos hemos tenido que enterar de la demolición gracias a que la gente nos ha llamado cuando ha visto que entraban las máquinas».

«Ya dijimos -recoge el texto-, que este edificio, el viejo Gaztetxe, tenía una carga emocional inmensa para muchas personas de Ordizia, y que merecía una despedida adecuada. Se debía comunicar su demolición con tiempo, como es debido, y dar oportunidades para que se pudieran realizar actuaciones que ayudasen a preservar su memoria».

Califica de tremenda irresponsabilidad la actuación del equipo de gobierno «porque el fin de semana pasado las vecinas y vecinos del edificio colindante no sabían cuándo se iba a derribar, y no se había llevado a cabo el protocolo de grietas que se realiza en estos casos».

«Irresponsabilidad porque en el derribo no se ha cumplido la legislación vigente, no se ha realizado el vaciado previo del edificio, no se han desmontado las carpinterías, los cristales etc. Hoy en día no se puede realizar un derribo de esa manera, hay que desmontar los distintos elementos y retirarlos de forma separada».