Babarrun beltza eta boniatoa, Oriaren postuan. T.M.
Ordiziako Azoka

Berezia bakarrik ez, berritasunez eta aipamenez beteriko feria

Babarrun beltza iritsi da azokara, eta kiloa 20 euroan jarri dute salgai

Tere Madinabeitia

Ordizia

Osteguna, 11 iraila 2025, 02:00

Feria berezitik aparte, ohiko hitzordua izan zuten Plaza Nagusiko saltzaileek, eta ohi baino ugariagoak ziren bisitariei begira postuak dotore asko apainduta, berritasun garrantzitsuak aurkezteko tartea ere hartu zuten gainera. Izan ere, iraileko lehen egunetan urtero gertatzen den bezala, babarrun beltza iritsi da.

Horixe izan zen eguneko berritasunik nabarmenena. Itsasoko Maria Jesus Oriak aurkeztu zuen, lekan oraindik, eta kiloa 20 euroan jarri zuen salgai. Uzta ona datorrela ere esan zuen, gainera, hau da, ugari izango dela aurten. Postu horretan bertan produktu berri gehiago ere bazituen Oriak, eta boniatoa edo batata ere salgai zuen, kiloa 3 euroan, baita potimarron kuia eta euskal kuia ere, kiloa 3 euroan.

Kuia gehiago ere baziren asteazken honetako azokan, Maite eta Arantxa Zurutuzaren postuan zutena bezalakoa, tamaina handikoa eta borobila, izenik gabea. Kiloa 3,5 euroan zuten salgai aramarrek, eta eguneko beste berritasun bat ere aurkeztu zuten, irasagar dultzea, 3,5 euroko ontzietan.

Piku berdeak ere berriak ziren ferian. Zurutuzatarrek zituzten, baita Miren Jauregik ere, kiloa 4 eta 4,5 euro artean. Eta Sustrai Askeak postuan, berriz, errukula eta mizuna edo ziape japoniarra aurkeztu zituen Natalia Magallanesek; 150 gramo 1,5 euroan zituen salgai.

Bitxikeria batzuk ere ikusi ziren, bereziki Montesekoen postuan. Hala, Arantxa Iparragirrek flauta alberjinia aurkeztu zuen, ohikoa baino luzeagoa, finagoa eta argiagoa, eta sortaka saldu zituen, 2 euroan bakoitza. Kilo inguruko pisua zuten tomate aleak ere bazituen Iparragirrek, Aretxabaleta motakoak, eta hazitarako saltzen zituen.

Perretxikoen eskaintza, berriz, honela osatu zuten Lasaren eta Barcinaren postuen artean: 85 kilo onddo (30-40 euro), 40 kilo ziza hori (15-22 euro), bi kilo eta erdi gorringo (38 euro) eta 8 zortzi kilo boilur beltz (280 euro).

Amaitzeko, feria bereziko antolatzaileek asteazkeneroko saltzaileei aipamenak banatu zizkieten: Aramako Patxi eta Iker Arizmendi aita-semeei, Bidaniko Sustrai Askeak elkarteko Natalia Magallanesi, Gabiriako Anttoni Murgiondori eta Ibarrako Monteseko Patxi Izagirre eta Arantxa Iparragirre senar-emazteei eta Ainhoa alabari.

Berezia bakarrik ez, berritasunez eta aipamenez beteriko feria