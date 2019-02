El FC Barcelona viene hoy a Altamira Ampo Ordizia y FC Barcelona se enfrentarán a las 12.00 horas del mediodía. / MARIN Bajo el lema 'Baietz 1.500', la directiva del club de rugby llama a la afición a llenar Altamira EL DIARIO VASCO Domingo, 24 febrero 2019, 00:31

Decimoctava jornada en la máxima categoría del rugby, es decir, que incluida ésta quedan cinco para que concluya la fase clasificatoria del campeonato de liga, en total, un máximo de 25 puntos en juego. Jornada que da paso a un parón de cuatro semanas, ya que no vuelve hasta el 24 de marzo.

Fin de la cuenta atrás que todos los equipos se lo han tomado muy en serio como lo demuestra el hecho de que la agenda, en su integridad, se juegue hoy domingo al mediodía con ese margen de media hora en función de la costumbre de cada casa. Cartelera que anuncia un doble derbi en Urbieta, Gernika-Hernani, rivalidad por el hecho de reunir a dos equipos vascos, y por tratarse de un órdago entre dos rivales directos en la lucha por la permanencia.

Más que interesante, al jugarse en el Baldiri Aleu, el Santboi-Quesos, escuadra catalana que afronta el choque en un buen momento, sobre todo tras haber superado con éxito su visita a Landare.

No le falta miga al Independiente-Cisneros, conjunto anfitrión al que le va como anillo al dedo San Román. No obstante, el equipo colegial ha cogido aire; le ganaba en el Central a la UE Santboiana, terreno en el que la semana pasada solo la mala suerte le privó de un triunfo frente al Alcobendas; 35-37.

Duelo castellano en el Pepe Rojo donde juegan El Salvador y el Aparejadores. Intenso y buen partido a la vista en el que sobre el papel se debe ir imponiendo la escuadra chamiza al contar con una plantilla de nivel y más amplia que la de los burgaleses. Y aunque La Vila necesita puntos, el empeño, a priori, parece harto complicado en Las Terrazas, ante un Alcobendas que tras asegurarse todo el botín solo puede conceder algún punto extra.

Y en Altamira, a las 12 del mediodía, un encuentro tan crucial como clave en la lucha por la cuarta plaza, que reúne al anfitrión; Ampo Ordizia y al FC Barcelona, que ha confeccionado un equipo muy equilibrado; un paquete delantero fuerte y una rápida, incisiva y eficaz línea de tres cuartos, liderada por su apertura Bautista Guemes, considerado uno de los mejores de la liga. Junto a él, Franco Velarde, máximo anotador por ensayos del equipo (6), y Rodrigo Avalos. Hay que reseñar que con el número 15, en la posición de zaguero juega Artiom Kovalenko, hijo de Andrei Kovalenko, viejo conocido de la afición, quien durante la década de los 90 de la pasada centuria llegó a lo más alto como jugador, enrolado en las filas del Canoe.

Excepción hecha de la derrota cosechada en su visita al Alcobendas, el pasado día 3, el Barça viene de haber ganado el derbi catalán en Santboi, de vencer, en casa, al Gernika, al igual, que la semana pasada, al Independiente. En estos momentos pasa por ser uno de los equipos más en forma de la competición.

Pero aún hay más, porque sobre el papel éste puede ser un gran año. De momento el FC Barcelona lograba, 34 años después, el pase a una final de Copa, en concreto a la que jugará el 27 de abril en el Central ante el Alcobendas.

Lleva las 17 jornadas de liga en puestos de play off, es decir entre los seis primeros, grupo del que no solo no tiene ninguna intención de descolgarse sino muy al contrario, pudiendo, cosechar la cuarta plaza, para luchar de salida, como anfitrión, en la pugna por el título de liga.

Y como guinda, de este momento dulce, siendo la sección más humilde del mismísimo FC Barcelona, en el contexto considerada amater, la directiva de la entidad culé ha decidido que el primer equipo de rugby acompañe al Barça de Messi, Piqué y compañía a la gira que el próximo mes de julio va a llevar a cabo por Japón y China. País del sol naciente que en septiembre acoge el mundial del balón ovalado. Se diría que así las cosas, toca estar a la altura de las circunstancias.

El Ampo Ordizia se las prometía, pero los últimos reveses en casa, además de haber dejado una sensación extraña en la grada, han dado lugar a que el empeño por lograr la cuarta plaza se complique. De momento hoy, en un partido que se presume no va a resultar sencillo toca hacerse con los 5 puntos, pudiendo, sin bonus para los visitantes.

El club, consciente de la trascendencia del compromiso, ha optado por hacer un llamamiento a la afición. De esta manera con el propósito de que no solo se quede pequeño Altamira sino se convierta en una olla a presión, bajo el eslogan 'Baietz 1.500' propone a los cerca de los 800 socios de la entidad llevar gratis a un acompañante.