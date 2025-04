Baloncesto de altura hoy en Majori

El Diario Vasco ORDIZIA. Sábado, 24 de abril 2021, 00:10 | Actualizado 10:11h. Comenta Compartir

El fin de semana se presenta intenso para el basket urdiña con tres partidos asegurados, de salida, y posibilidad de que esta cifra se amplíe a cinco, si dos de nuestros equipos logran la victoria en sus respectivos encuentros de hoy sábado.

El miércoles de la semana pasada, la Federación Guipuzcoana de Baloncesto notificó al club que al tener que dar los equipos para las segundas fases de las ligas vascas que se están disputando en las diferentes categorías, había decidido organizar una competición entre los equipos interesados en la propuesta.

Finalmente, por lo que a la categoría cadete masculino de rendimiento se refiere, han sido cuatro equipos los que se han inscrito, La Cerve Askatuak, Bergara Soraluce KE, Iragaz ISB y Ordizia KE. El sistema que ha diseñado la Federación es el de final four, jugándose las semifinales en las canchas de los dos mejores equipos de la primera fase y la final en la cancha del mejor clasificado de la primera fase.

En consecuencia, hoy a las 10.30, Majori acoge una de las semifinales que reúne al anfitrión Ordizia KE y al visitante Iraurgi azpeitiarra. La otra semifinal se juega a las 19.00 en el polideportivo Benta Berri de Donostia entre La Cerve Askatuak y el Bergara Soraluce KE. La verdad es que es muy difícil hacer un pronóstico y nombrar a algún equipo como favorito cuando se llega a una fase como ésta y si a esto le añadimos que debido a la pandemia los equipos apenas han podido competir más que tres partidos el mes de octubre y un último encuentro en el ya lejano enero, pues todavía más. Así que esperemos que esta larga inactividad competitiva, no repercuta en el juego de los pupilos de Uxue Garmendia y José Antonio Martínez, y puedan lograr una victoria esta mañana que tendría una magnífico premio, ya que, al tener la Federación Guipuzcoana en esta categoría mejor coeficiente que la vizcaína y alavesa, serán dos, los equipos (los finalistas) guipuzcoanos los que se clasificarán para la segunda fase de la Liga Vasca. ¡Suerte!

A las 12.30 en el propio polideportivo Majori, el equipo júnior femenino, jugará una de las semifinales en la lucha por el ascenso a Liga Vasca. Al igual que los cadetes, las chicas dirigidas por Mikel Lekuona, han tenido que ganarse la plaza tras jugar dos 'mini' fases, en las cuales no ha perdido ningún partido. La verdad es que no han sido muchos, pero las ordiziarras han dado muestras de su calidad en los tres partidos jugados en octubre antes del primer parón. En la reanudación en enero no les dio tiempo a afrontar ningún compromiso y en la segunda reanudación han ganado los dos partidos y un tercero por incomparecencia del rival. Por todos estos antecedentes y sabiendo del historial de nuestras jugadoras, sobre el papel salen como favoritas para hacerse con el triunfo en la semifinal. Pero, a diferencia de los cadetes, en la categoría júnior femenina solo habrá un clasificado guipuzcoano para la Liga Vasca y este será el ganador de la final que se disputará maña domingo, que si todo va según lo previsto reunirá al Ordizia KE y al Drunkat Askatuak, escuadra que disputa la otra semifinal ante el Goierri UZ Baleike a las 10:00 de esta mañana en el polideportivo Josean Gasca donostiarra.

Por otra parte, el primer equipo sénior masculino, abre la tanda vespertina en Majori, donde a las 16.00 da comienzo a la segunda fase, denominada Copa Federación, ante el Unamuno vizcaíno. Los ordiziarras comienzan esta nueva fase en cabeza de la tabla empatados con el líder, el Tecnun Askatuak con seis victorias y una sola derrota, precisamente cosechada contra los donostiarras, ya que cuentan los resultados obtenidos en la primera fase. Los vizcaínos son sextos con 3 victorias y 4 derrotas.

El partido jugado en Bilbao fue el comienzo de la racha ganadora para los ordiziarras, partido de vuelta sin embargo será diferente, ya que a la posible 'venganza' bilbaína, hay que unir las bajas con las que hacen frente al partido los del txoko, a las ya sabidas de Oier Sánchez, Jon Villar e Imanol Sarasola, hay que añadir la más que posible baja de Ioritz Sarasola. Así pues, los jugadores disponibles tendrán que dar todo lo que llevan dentro para suplir esas numerosas bajas y conseguir la sexta victoria consecutiva.