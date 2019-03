Las bajas lastran la efectividad del primer equipo de balonmano ORDIZIA. Viernes, 8 marzo 2019, 00:18

El primer equipo de balonmano, el Siglo XX Plater Prestatuak volvía de vacío de su desplazamiento a Arrasate, donde cayó derrotado; 29-23. A pesar de pelear durante todo el partido y no perderle la cara al conjunto rival en ningún momento, la escuadra ordiziarra no pudo conseguir la victoria. Al descanso se llegaba con un desventaja de 2 goles; 14-12, dando la sensación de poder conseguir algo positivo. En el segundo tiempo el panorama no cambió demasiado, pero el equipo anfitrión consiguió sacar el partido adelante.

Los problemas para conseguir el gol fueron una de las claves de la derrota, demasiados fallos a pesar de conseguir 23 goles. El equipo trabajó bien en ataque, creando numerosas acciones para la consecución de un gol fácil, pero los fallos en la definición determinaron el devenir del encuentro. Lo que si hemos de destacar es la actitud de los jugadores, a pesar de no salir las cosas como queremos, siguen luchando y cerca estuvieron de conseguir algo positivo.

La ausencia de tres componentes habituales fue, probablemente, uno de los motivos por los que el equipo no consiguió redondear lo visto en el primer tiempo. A cualquiera de los conjuntos de esta categoría les afecta tanta ausencia y más, si la ansiedad por conseguir algo positivo nos hace no tener la serenidad suficiente para llevar a buen puerto el trabajo realizado.

El conjunto urdiña sigue en una buena línea de juego, consiguiendo no encajar demasiados goles y estando en la lucha por el partido. Tenemos que seguir luchando y pase lo que pase al final, el equipo ha de dejar claro que tiene calidad para conseguir mejores logros, y que cuando se empieza con el pie torcido es muy difícil enderezarlo.

A estas alturas del campeonato de liga la situación es complicada y el equipo tiene que intentar disfrutar con el juego, ha mostrado su capacidad para defender bien y es conocida su eficacia en ataque.

Entrenando debemos intentar mejorar en lo que fallamos y así poderle dar la vuelta al marcador. Los ordiziarras tiene que olvidar lo que podría ser o podría haber sido, es decir, no vale mirar atrás. Toca afrontar lo que nos queda de liga con otra mentalidad. Somos capaces de hacer buen balonmano y lo tenemos que dejar claro.

Este fin de semana viene el Zarautz, segundo clasificado, a un punto del líder, Urduliz.