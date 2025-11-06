Azaloreak kolore morea hartu du, udazkenari keinu egiteko
Baratxuri freskoa eta patsoi hostoak ere iritsi dira, eta kontserba berriak aurkeztu dituzte
Tere Madinabeitia
Ordizia
Osteguna, 6 azaroa 2025, 01:00
Udazkena aurrera doa, eta urtaro honetako kolorez beteta dago Ordiziako azoka. Kuiaren laranja, babarrunaren beltza, gaztainaren eta mizpiraren marroia, sagarraren berdea eta gorria... eta atzotik, baita morea ere. Azken kolore hau azaloreak jarri du, eta Ibarrako Montes etxekoen postuan ikusi zitekeen. Azalore morea azaren familia handitzera iritsi da, eta azalore zuria, brokoloia eta erromaneskuari gehitu zaie. Horiek guztiak zituen salgai atzo Monteseko Ainhoa Iparragirrek, bakoitza 2 eta 3 euro artean, tamainaren arabera.
Barazkien artera iritsitako berritasuna zen hori, baina ez bakarra, baratxuri freskoa ere aurkeztu zutelako. Lazkaoko Biona mintegiko Iñigo Aranburuk eta Aramako Jaione Irazustak zuten hori salgai, sorta euro bat eta bi euro artean.
Asiako jatorria duen patsoi barazkia ere berria zen. Zerbaren itxurakoa da baina txikiagoa, eta hosto solteak saltzen zituen atzo Natalia Magallanesek, kiloa 11 euroan. Sustrai Asteak elkarteko ekoizle honek azaldu zuenez, ziazerbaren antzekoa zapore du patsoiak, eta gordinik zein egosita jaten da.
Magallanesek bazuen beste berritasun bat ere: kuiatxo krema, kontserban. Kristalezko poteetan ontziratuta zuen salgai, bi tamainatan: bi errazio dituen 670 gramoko potea, 6 euroan, eta errazio bakarreko 310 gramokoa, 3,5 euroan.
Kontserbekin jarraituz, sagar zukua ere badago aukeran. Kristalezko litroko botiletan ontziratuta saltzen dute Magallanesek berak, eta Jose Antonio Elosegi gabiriarrak, 4 euroan.
Mizpirak ere aipatu behar dira. Joan den astean iritsi ziren lehenak, Altzagako Arantza Lopetegiren eskutik, eta atzo Errezilgo Simon Aizpururen postuan ere baziren salgai. Kiloa 2,5 eta 3,5 euro artean dago.
Perretxikoen eskaintza, berriz, hau izan zen: Arantxa Lopetegik hiru kilo gibelurdin zituen (20 euro), eta Barcina eta Lasaren artean, 170 kilo onddo (20-40 euro), 35 kilo ziza hori (25-26 euro) eta 15na kilo mendiko angula eta saltsa perretxiko beltz (26 euro).
Amaitzeko, Jose Mari Albisu zorroztailea Plaza Nagusiaren barrenera aldatu izana aipatu behar da, baita udaletxe azpian Urretxuko J. M. Iparragirre institutuko ZIG-eko ikasleek gozoak eta eskulanak saltzeko jarritako postua ere.