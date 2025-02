El Ayuntamiento talará los cedros del Grupo Aita Urdaneta por seguridad

Esta semana se van a talar los cinco ejemplares de cedro del Líbano que se encuentran en las casas del Grupo Padre Urdaneta. Los ... árboles tienen alrededor de 70 años, ya que se plantaron a mediados de la década de los 50 cuando se construyeron los edificios. En aquel momento eran pinos pequeños, pero debido a que las coníferas tienen un crecimiento «imparable», casi duplican la altura de los edificios.

Ha sido una decisión «difícil» de tomar según la teniente alcalde y concejala de Medio Ambiente, Maitane Álvarez, que se ha pospuesto lo máximo posible. Hace unos años «se hizo un estudio del estado del arbolado del pueblo y aunque estos árboles gocen de buena salud, no se ve adecuado que las grandes coníferas estén en el casco urbano, ya que tienen un crecimiento excesivo y existe el riesgo de causar daños materiales y personales», indicó.

Los trabajos de tala comenzarán hoy martes y se alargarán durante varios días. Debido al tamaño de los cinco ejemplares, se llevará a cabo con una serie de medidas especiales, como un camión especial y herramientas adaptadas a estas medidas. No está previsto que afecte al paso del tráfico, pero se adaptarán medidas de seguridad en la zona. Asimismo, es posible que cuando realicen los trabajos en el árbol frente al portal número 2, el que está más cerca de las viviendas de todos los ejemplares, tengan que tomar algunas precauciones adicionales.

La seguridad ha sido la razón principal a la hora de tomar la decisión, ya que en los últimos años cada vez son más frecuentes las fuertes rachas de viento. Con esta medida, el Ayuntamiento atiende la petición de los vecinos de los portales 8 y 10, que habían solicitado medidas en vista del peligro que suponen. Hasta ahora se habían podado las ramas, para que no afectaran a los edificios. Actualmente la mayoría de las ramas están por encima de los tejados, lo que también afecta a la estabilidad. «Esto no sólo perjudica el desarrollo de los árboles de hoja perecedera subyacentes, sino que también supone un riesgo para la estabilidad de los árboles, ya que la mayor masa se concentra en altura», indicó la concejala de Medio Ambiente.

Además de la seguridad, afectan a las labores de mantenimiento de la zona. «Aunque las coníferas no pierdan sus hojas en invierno, van generando hojas nuevas durante el año y las secas que van cayendo generan obstrucciones en canalones, sumideros y bajantes», informó Maitane Álvarez.

Esta medida sigue el consejo de la empresa Kimubat, que en 2022 realizó un estudio de los árboles de la localidad. El estudio observó que «las grandes coníferas (cedros, abetos, piceas, secuoyas, etc.) no se pueden podar porque rebrotan poco, o casi nada. Así que su crecimiento es imparable y con los años se hacen muy grandes. Por tanto, no deben admitirse dentro de la trama urbana y deben reservarse para zonas verdes, especialmente grandes parques. Cuando las tengamos, como es el caso de Gudarien Etorbidea, es evidente que tarde o temprano habrá que tomar la decisión de quitarlas».

Zonas verdes

El Grupo Padre Urdaneta cuenta con otros 28 árboles, tilos concretamente, por lo que «quedará asegurada la permanencia de esta zona verde». Según el informe técnico, los cedros obstaculizan el crecimiento de los tilos y con la tala esperan que estos árboles «puedan rehabilitarse y tener un mejor crecimiento».

El momento de tala ha sido seleccionado para afectar lo menos posible a las aves que puedan nidificar en las mismas, pues ahora no es época. Asimismo, la empresa que llevará a cabo la tala destinará la madera a la venta. «Estamos en luna creciente y ahora es el mejor momento para retirar los árboles y mantener la calidad de la madera, que luego se le dará un aprovechamiento».

Además, en las próximas semanas se llevará a cabo una plantación de árboles, al ser también época propicia para ello. Se van a plantar 30 ejemplares en diferentes puntos del municipio, todos ellos de especies autóctonas.