El Ayuntamiento saca a concurso la adjudicación del chiringuito de Oiangu

El parque Oiangu dispondrá de servicio de bar este verano, mientras continúan las obras de remodelación del albergue. El Ayuntamiento de Ordizia ha iniciado ... el proceso de contratación para la gestión del chiringuito de Oiangu durante los meses de verano, desde junio hasta septiembre. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el día 26.

Al igual que el año pasado, los gestores del servicio de bar no estarán obligados a pagar un canon mensual, ya que la ley establece que se puede licitar de este modo cuando el aprovechamiento especial de bienes públicos no conlleve un rendimiento económico a quien lo gestione. Por el contrario, la concesión está condicionada a que los adjudicatarios gestionen y realicen el mantenimiento de los aseos públicos del parque, de utilidad libre y gratuita, también para los usuarios que no son clientes de la cantina.

Los responsables deberán tener el chiringuito de verano abierto al público en época estival, con el nombre Oianguko Kantina para todos los elementos corporativos que necesiten. Está previsto que el plazo de concesión sea desde el 1 de junio al 30 de septiembre, aunque esto dependerá de las fechas en las que se firme el contrato. El horario de apertura será de 11.00 a 23.00 horas, como mínimo, y podrán cerrar los lunes como descanso semanal.

En los pliegos concretan que los gestores del Chiringuito deberán limpiar los aseos al menos cuatro veces al día, y asegurarse de que en todo momento estén provistos de papel higiénico, cepillos higiénicos, jabones para lavarse las manos y papel secante.

Asimismo, los gastos ocasionados en el servicio de recogida de basuras correrán a cargo de los gestores. Además, el bar cuenta con algunos electrodomésticos que podrá utilizar la nueva persona adjudicataria.

En los cuatro meses de duración del contrato deberán respetar los horarios de apertura y cierre. El horario de cierre se podrá incrementar siempre con autorización municipal y teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Podrán cerrar los lunes como día de descanso semanal. Los pliegos se pueden consultar a través de la página web del Ayuntamiento.