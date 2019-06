La avispa asiática regresa puntual Un voluntario de Protección Civil retira el nido de Maribaratza, 4. Protección Civil ha retirado ya los dos primeros nidos EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Martes, 4 junio 2019, 00:24

El año pasado, en esa dinámica creciente, los voluntarios de Protección Civil retiraron una treintena de nidos (colmenas) de avispa asiática. Una campaña que a finales del mes de octubre asistió a un episodio inédito, ocurrido concretamente en Olaberria, localidad y vecino que al volante de un tractor, trabajando un terreno golpeó sin darse cuenta a un nido construido y semioculto en unos arbustos, siendo atacado, inmediatamente por el enjambre. A partir de ahí no es difícil imaginar una situación de pánico, angustia, etc, ataque que requirió la inmediata atención hospitalaria. Afortunadamente no era alérgico a la picadura de la avispa. Tras el alta médica, del incidente quedaba un episodio difícil de olvidar, y el recuerdo del dolor y picor cada vez que le clavaban el aguijón.

Con el mes de mayo acaba de hacer acto de presencia la avispa asiática en el entorno urbano, a donde regresa puntualmente, cada primavera como lo viene haciendo desde el año 2013, fecha en la que se detectó por primera vez en el municipio, año en el que se retiraron seis nidos. En este arranque de la campaña la reina da comienzo a la creación de una nueva colonia para lo que construirá un nido, llamado primario, en el que poder empezar a criar las primeras avispas obreras. El nido es de pequeño tamaño, si bien va creciendo (mucho menor que el segundo) y en este inicio es una especie de paraguas abierto al exterior, con unas celdillas en los que poner y cobijar los primeros huevos de avispas obreras.

Asentamiento inicial, para el que la reina elige cualquier emplazamiento urbano; un alero, un balcón, etcétera, de edificios cercanos al río

En cualquier caso, como ya tuvimos ocasión de comprobarlo hace dos años, puede anidar sin necesidad de construir un nido, aprovechando cualquier recoveco que considere apropiado.

Sirva reseñar en este sentido, que en agosto del 2017, la localidad asistió a un hecho insólito. Por un lado a la agresión, la primera, por parte en este caso de unas pocas avispas, a una familia que caminaba por el paseo Bizkaia, calle que discurre paralela a la margen izquierda del río Oria, concretamente a la altura del popularmente conocido como parque de Oreja (villa Elosegi), muy cerca de la pasarela, incidente que quedó resuelto en el ambulatorio.

Por otro, a la constatación, de nuevo por primera vez, de que la avispa anida sin necesidad de edificar un nido, en aquel lugar que considere adecuado. En este caso, bajo la tapa de la arqueta que recoge aguas pluviales que hay en el medio de la acera.

En caso de no ser visible el nido, la presencia y merodeo de avispas en balcones, ventanas, etc, servirá para constatar su morada.

Nido primario o inicial, en el que en esa dinámica, permanecerán varios meses, hasta agosto, finales del verano, para ya a continuación construir otro, mucho mayor, como mínimo del tamaño de un balón de fútbol, a menudo de forma piramidal, que prefiere instalar en chopos, fresnos, acacias, árboles de hoja caduca. Muy importante, preferentemente situados, de nuevo, muy cerca de los ríos. En cualquier caso todavía puede aparecer en puntos del exterior de las viviendas.

Pues bien, Protección Civil ha retirado ya los dos primeros nidos de este año. Uno de un balcón de Maribaratza, 4, y otro de una chabola con aperos para la huerta, situada junto a la central (subestación de Renfe), en el paseo Joseba Rezola.

Llega la campaña del 2019 con pocas novedades respecto a la hora de hacer frente a esta especie invasora; colocación de trampas y rápida retirada de los nidos una vez detectados. La experiencia de estos años demuestra que la mayor parte de los nidos aparecen en un círculo urbano cuyo centro se encuentra en el parque de Oreja y abarca un territorio que incluye en la margen derecha del río Oria las calle Nafarroako Etorbidea y Gipuzkoa, y en la izquierda, Filipinas, Arramendi.

Ante la aparición de un nido, como ya ocurrió el año pasado, nada de darle con la escoba o similar, por pequeño que parezca. El primer consejo no es otro que, ni acercarse y mucho menos tocar. Hay que ponerlo en conocimiento, de manera inmediata, de la Policía Municipal (telf. 943805616) que trasladará el aviso a los voluntarios de Protección Civil, quienes, tras verificar su ubicación, aprovecharán las últimas luces del día, momento en el que todos los individuos han regresado a la colmena, para retirarlo.