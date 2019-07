Hoy aurresku y tamborrada infantil Las cuadrillas txikis se lo pasaron en grande. El Ayuntamiento acogió por primera vez el acto de bienvenida a los nacidos en 2018. Adur Ezenarro les colocó el pañuelo festivo. La comida infantil estableció un nuevo récord de participación con 450 comensales EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Domingo, 21 julio 2019, 00:18

El programa festivo sigue dando salida a velocidad de crucero a la agenda santanera y deja ya el relato de lo acontecido.

El viernes, buen ambiente en la Plaza por asistir a la demostración de zumba que promovía un año más Zazpi Arte. Escenario en el que ya al anochecer, de la mano de la agrupación Ordizian y el sensacional ambiente que puso el grupo Rockalean, tuvo lugar la presentación de cantineras.

El Boxing, por su parte, calificaba de 'muy buena' la velada: 68 edición del encuentro ante el cuadrilátero, que registró la mejor entrada de estos últimos años. De salida, la cita asistió a un interesante duelo entre Paula Udaeta y Nekane Alda, que se decantó a favor de la primera a los puntos. En el segundo, el catalán Aria Recort, muy serio, mandaba a la lona en el primer asalto a Dani Ruiz (Euskobox). A continuación Ander González y Sebastian Pinoargote ofrecían un disputadísimo encuentro, en el que este último se llevaba el triunfo a los puntos. Menos combativo resultó el envite que reunía a Alazne Fenoy (Euskobox) y a Katherine Arredondo (Bilbao), que los jueces zanjaban con victoria, a los puntos a favor de la gasteiztarra. El último de aficionados entre Abdellatif Zouhairi (Euskobox), y Moklis Aouach (Barcelona) no tuvo mayor historia y se lo adjudicó el catalán a los puntos.

Y los dos combates profesionales fueron un visto y no visto. En su debut, decepcionaba Jon Jader, que no hizo alarde de la fama que le precedía y no fue rival para Altamirano, que le mandó dos veces a la lona al debutante en el primer asalto, y otra vez al comienzo del segundo round, que fue la definitiva. Y en el estelar, Fran Mendoza se mostró colosal, muy superior a su rival, al que ganó por KO en el primer asalto. Un púgil que va a dar mucho que hablar.

Ongi etorri 104 niños y niñas

La agenda santanera de ayer la abría la novedosa bienvenida que la Corporación dedicó a los nacidos en Ordizia el año pasado, nada menos que 104 niños y niñas, a los que invitaba, junto a sus progenitores, al salón de plenos para entregarles, a modo de bienvenida, el pañuelo festivo. Una propuesta planteada con cierta premura, lo que dio lugar a que a la cita respondieran alrededor de la mitad de los invitados quienes escribieron una página tan lógicamente bulliciosa como inédita en la solemne sala del Consistorio. El alcalde, Adur Ezenarro, al que acompañaban varios miembros del Consistorio, les dio la bienvenida en la casa de todos los ordiziarras. «Ser de Ordizia, apuntó, es un sentimiento, un orgullo y una seña de pertenencia. Una villa de la que, en su día, sus murallas fueron refugio para muchas personas de su entorno. Que acogió a familias durante los años de la industrialización y que ahora os recibe. Todos somos ordiziarras y como símbolo de ese sentir les entregamos a los más pequeños el pañuelo de nuestras fiestas».

En la Avenida, 'XLVI Prueba Ciclista Chapel Gorri' cadete, en la que participaron 77 corredores, de los que el primero en la meta fue Aitor Agirre (Viveros San Antón), segundo; Markel Oregi (Bolintxo Okindegia) y tercero; Peru Alkain (Andoaingo TE).

A las 12 chupinazo por parte del alcalde y alcaldesa infantiles; Diego Díez y Maialen Aramburu, gigantes y cabezudos e inicio del 'Día de las cuadrillas Txikis'. Exitazo de la comida infantil en la Plaza, que de 400 iniciales comensales pasaba a atender, con apuros a 450. Acierto con la mudanza del tobogán gigante a la calle Araba, y superado el ecuador de la tarde, llegaba, un año más, Gorriti con sus astados al entorno de la Plaza.

El programa de hoy anuncia alborada a las 10.00 a cargo de Ordiziako Txistulariak. A las 11.00, misa e interpretación por parte de tambores y barriles, junto a Beti Argi, de la Marcha de Villafranca del maestro Gurrutxaga. A las 12.00, en la Plaza, aurresku infantil. Por la tarde a las 16.30, finales de pelota del torneo Txapagain. A las 16.45 en el Herri Antzokia, proyección de la película 'Peter Rabbit'. A las 19.30, salida de las cantineras. Y a las 20.00, arranque, desde Buztuntza, de la tamborrada infantil.