El anexo acoge las semifinales del Campeonato de fútbol de cuadrillas

El XL Campeonato de fútbol de cuadrillas asiste hoy a las semifinales para las que se han clasificado Mokela y Embiel, que jugarán en el anexo a las 16.30, y Gauss y Km 39, que medirán su habilidad en este mismo escenario a las 18.00.

Tras la fase regular que echó a andar en febrero, Mokela se ha mostrado como un equipo muy regular, que ha logrado pasar a semifinales cuando en a grada pocos apostaban a su favor. Y así las cosas, Mokela afronta la criba que dirimirá el pase a la final con ambición, consciente en cualquier caso que el empeño no va a resultar nada fácil.

En frente, Embiel, líder de la fase clasificatoria con una tarjeta de presentación que luce la vitola de equipo imbatido tras haber ganado 10 de los 12 partidos disputados y empatado los otros dos. Sin duda alguna, Embiel cuenta con un conjunto muy sólido, contexto que ante la eliminatoria de hoy le sitúa como equipo favorito.

A continuación, el partido entre Km 39 y Gauss, segundo contra tercero de la fase regular, lo que sobre el papel anuncia un encuentro muy ajustado.

Valga recordar que en el único partido que han jugado estas dos escuadras en la liguilla, el resultado fue de empate por un gol.

Atletismo

En el Campeonato de España sub-18 celebrado en Castellón, Leire Tobar era décima en 100 metros vallas con 14.48 a poquito de colarse en una final de mucho nivel, Irenia Apolaza era la 15 en 200 m entrando en semifinales con un mejor crono, válido en series de 25.94 (+1.7), Ane Ormazabal era la decimosexta, entrando también en las semifinales con un crono y marca personal en series de 26.11 (+1.6). Amaia Zeberio era la 27 en 200 m a solo tres puestos de colarse en semifinales con un crono no válido por el viento de 26.28 (+2.1). En el hectómetro, Amaia era la vigesimonovena con 12.66 tampoco válidos (+2.2) y Ane Ormazabal la trigesimosegunda con 12.67 no válidos (+2.2). Hodei Caballero entraba el 19 en 10 km marcha en pista con 55.05.24 en su primera experiencia en dar las 25 vueltas a la pista y no en ruta.

En el Gran Premio Diputación de Álava celebrado en Vitoria-Gasteiz, Joseba Berasain ganaba en peso (7.260 kg) con 15.73 m, Gari Garmendia era segundo con 14.05 m y Aritz Apolaza tercero con 12.51 m marca personal al aire libre. En lanzamiento de martillo, categoría femenina, (4 kg) victoria de Dorleta Oiarbide con 46.12 m.

En el Campeonato de Bizkaia sub-16 y a modo de libre participación Maddi Urrestarazu lanzaba la jabalina (500 g) a 33.14 m marca personal y récord del club sub-16. En 100m Daniela Holguín 13.58 (-1.3), Oier Zubeldia 12.43 (-0.7) y en los 300 m 39.11.

En la carrera de Oñati sobre 10 km, reservada a atletas punteros de Euskadi, el ordiziarra Alexander Oiarbide subía al tercer escalón del podio con un crono de 32.00 demostrando la gran temporada que lleva.

Basket de cuadrillas

Superado ya el ecuador de la liguilla, correspondiente al XXXVIII Campeonato de baloncesto entre cuadrillas, todo abierto y máximo interés ante este tramo final para el que solo restan dos semanas. Para mañana lunes, en la Joxemiel Barandiaran Arena, el calendario anuncia los siguientes encuentros: a las 19.00, Inderjajas-Moskar; 20.00, Gauss-Zerbi y a las 21.00; Pulkraus 1-Izbi.