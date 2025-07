«Andaba fuera de sí, pegando puñetazos a quien tuviera delante»

«El barullo era exagerado, había un chico que estaba descontrolado, iba pegando puñetazos a quien tuviera delante. Se montó mucho follón». Así relatan varios ... testigos la fuerte pelea ocurrida en la madrugada de ayer en Ordizia, en la que cuatro ertzainas resultaron heridos y dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados debido a las múltiples fracturas sufridas cuando varias personas, implicadas en los incidentes, arremetieron con violencia contra ellos. Un hombre fue detenido por atentado a agentes de la autoridad y lesiones.

Según informó el departamento vasco de Seguridad, uno de los ertzainas hospitalizados recibió el alta a última hora de la tarde de ayer.

Los hechos se produjeron sobre las 00.18 horas de ayer al acudir patrullas de la policía vasca al aviso de una pelea entre varias personas en la calle Araba del municipio goierritarra. A su llegada, una primera patrulla observó a tres hombres, que iniciaron una huida calle arriba y fueron seguidos por el recurso policial. En ese momento, varias personas más, supuestamente familiares, comenzaron a increpar y a dificultar el trabajo de los ertzainas, que mediaron para atajar el incidente.

«El suceso se va a investigar a fondo y se van a depurar todas las responsabilidades» Ricardo Ituarte Dpto. de Seguridad

La actitud violenta de las personas, según explicaron, aumentó la tensión en el lugar y uno de los hombres, especialmente agresivo, golpeó por detrás con el puño a un ertzaina, que cayó al suelo semiinconsciente. El agresor fue detenido por un delito de atentado a la autoridad y lesiones, mientras las personas que le apoyaban acometían contra los recursos policiales. Para repeler las agresiones, estos hicieron uso de sus elementos de defensa. Vistas las dimensiones de los enfrentamientos, patrullas de las Ertzain-etxeas de Deba Urola y Hernani llegaron en apoyo.

Ampliar Imagen de los fuertes altercados en la calle Araba de Ordizia

Como consecuencia del salvaje altercado, cuatro ertzainas resultaron heridos. El primer agente agredido por el detenido presentaba lesiones en el pómulo y una fractura de clavícula. Otro agente tenía el codo dislocado y ambos fueron evacuados al Hospital de Zumarraga. El primero de ellos, el que reviste mayor gravedad, fue trasladado posteriormente al Hospital de Cruces. Otros dos ertzainas, con heridas más leves, fueron atendidos en la Mutua.

Durante los incidentes, los y las agentes activaron las cámaras personales 'bodycam', cuyas imágenes podrán ayudar a esclarecer lo ocurrido. La Ertzaintza trabaja en la investigación de los hechos y trata de identificar al resto de personas implicadas en las agresiones.

El detenido es un hombre con numerosos antecedentes y se encuentra en dependencias policiales hasta pasar a disposición judicial.

La noticia no cogió por sorpresa a algunos vecinos de la zona. «Es gente de jaleo y tenemos miedo. El detenido ha estado metido en varias», comentaba ayer a mediodía una mujer señalando el lugar de los altercados que escuchó justo antes de meterse en la cama. «Habíamos tenido cena y antes de acostarme oí unos ruidos. Me asomé y estaba todo lleno de ertzainas. Y por aquí andaban los otros (los protagonistas de la pelea), escupiendo a la gente, insultando... Luego a uno de los ertzainas le metieron en el portal porque estaba muy mal, me dio mucha pena».

Otra pareja que vive en las inmediaciones explicaba cómo los gritos les alertaron y salieron al balcón para ver qué estaba ocurriendo. «Vimos muchos ertzainas y al rato vino nuestra hija contándonos el follón que había. Ella estaba de fiesta y en uno de los bares de repente entró el chico fuera de sí, descontrolado, y empezó a pegar puñetazos a quien pillaba, a quien se encontrara por delante, iba pegando a todo el mundo. De hecho a ella le empujó y se le cayó la bebida encima. Después salía, volvía a entrar, se escapaba por todos lados corriendo, iba sin camiseta... Estaban por ahí sus familiares, había un grupo de chicas, creo que estaba su madre, le decían que no hiciera eso, le intentaban coger y separarle, pero no le podían parar», relataba esta vecina. Sin embargo defiende que «son gente de toda la vida en el pueblo, son uno más, y no suelen ser conflictivos; estas peleas no son algo que ocurran frecuentemente» aunque por parte de algunos de los residentes de los edificios de alrededor había cierto temor a hablar sobre lo sucedido. «No queremos problemas», zanjaron.

Solidaridad con los agentes

Nada más hacerse público los hechos, el Gobierno Vasco definió como «tremendamente grave, inaceptable e insoportable» la agresión sufrida por cuatro agentes de la Ertzaintza. El viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, explicó que el suceso «se va a investigar a fondo» y pese a que todavía hay solo una persona detenida como implicada en la agresión, «se van a depurar todas las responsabilidades y los involucrados en esta agresión. Esto no ha hecho más que empezar», advirtió.

Ituarte compareció de forma urgente a las puertas del Hospital de Basurto junto a la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, minutos antes de recibir allí a uno de los agentes heridos que fue trasladado desde Zumarraga al centro sanitario bilbaíno para ser intervenido de lesiones en el pómulo y una fractura de clavícula. «Su vida no corre peligro. Hemos estado desde el principio en contacto con la familia», afirmó el viceconsejero.

El agente, que quedó semiinconsciente tras el puñetazo propinado por el único detenido, se someterá a una operación en Cruces. Los otros tres agentes heridos sufren lesiones de menor gravedad.

«Lo primero es condenar lo sucedido y mostrar toda la solidaridad con las familias de los agentes y con todos los ertzainas que intervinieron ayer en Ordizia», comenzó su comparecencia Ituarte. El viceconsejero denunció que «nos preocupa que agredan a servidores públicos», por lo que pidió a «la gran mayoría de la sociedad vasca» que apoye a los agentes y que demuestren «que no toleran este tipo de actos».

Ituarte subrayó que «ser ertzaina no es fácil» pero pide a la sociedad que «nos proteja». «Necesitamos proteger a los que nos protegen. Da igual que sean médicos o policías», defendió el viceconsejero de Seguridad, que insistió en que «llegaremos hasta el final».