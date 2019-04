El Ampo Ordizia visita este sábado en Landare al Hernani sin ninguna urgencia ORDIZIA. Jueves, 4 abril 2019, 00:40

La vigésima jornada en la máxima categoría del rugby masculino no decepcionó lo más mínimo. El Alcobendas, que asegura la tercera plaza, se imponía por un punto al Quesos, resultado que catapultaba a El Salvador, que se impuso al Cisneros, al liderato de la tabla.

En Urbieta, un Gernika que a punto estuvo de hacerse con el triunfo ante el Santboi, tenía que conformarse, finalmente, con un empate a 13, que sin olvidar que tiene pendiente un partido por disputar, le deja matemáticamente, con opciones de escaparse del descenso directo. El Hernani perdía en San Román pero se traía dos puntos que representan media victoria. Sin duda el resultado más llamativo, por lo abultado, fue el que cosechó el Barça ante el Aparejadores, al que arrolló con un 40-3. Y en Altamira, se diría que se notaron las ausencias en la delantera local, por lo que al no contar con una autoridad manifiesta, los del Goierri se vieron muy presionados, no tuvieron su mejor 'tarde', lo bueno, que a la postre el triunfo con bonus, les garantiza, a falta de dos jornadas y un máximo de 10 puntos en liza, la perseguida y soñada cuarta plaza.

Con los deberes hechos, los de Marotías y Garmendia preparan el derbi, que este sábado afrontan en Landare ante el Hernani.

Por lo que a los demás equipos del Ordizia Rugby Elkartea se refiere diremos que la fase regular de las ligas vascas de rugby está a punto de concluir. El segundo equipo descansa este fin de semana y juega la semana próxima el partido pendiente aún de dirimir contra la Unica pamplonica. Los ordiziarras tienen asegurada la tercera posición, un punto por detrás del Gaztedi. No parece fácil alcanzar al equipo gasteiztarra, que concluye la fase esta semana ante un, para ellos, accesible Menditarrak.

Para los sub 18 y sub 16 ha acabado la fase regular. Este fin de semana se juega la última jornada, si bien el Garabi y el Labe Lan ordiziarras descansan. El sub 18 lo hace asegurando el segundo puesto, siguiendo al Bera Bera.

Por su parte, el sub16 está en este momento en el tercer lugar de la clasificación. Pero podría ser rebasado este fin de semana por su inmediato perseguidor, el Zarautz Beltzak. Misión difícil para los zarautztarras, eso sí, ya que deberán ganar para ello ante el líder, Atlético SS-Hernani y en su feudo. Las semifinales en estas categorías se jugarán el fin de semana del 5 de mayo y una semana más tarde, turno para las finales. Pronto sabremos los nombres de los equipos contrincantes de las semifinales.

En otro orden de cosas reseñaremos que tras el éxito de la selección española femenina de rugby XV, desde hoy hasta el miércoles día 10, Madrid acoge una concentración del seven femenino, con la vista puesta en las series de Japón, concentración en la que concurren Amaia y Lide Erbina, más Enara Cacho.

Baloncesto

El sénior femenino, cuarto, visitaba en Astigarraga al Mundarro, que era quinto, con tres victorias menos, cancha en la que las chicas de Olano y Mujika volvieron a mostrarse con paso firme, lo que les permitió cosechar otra victoria, esta vez a domicilio. Las urdiñas fueron por delante en el marcador durante toda la primera mitad, haciendo bueno su balance defensivo, y su no menos meritorio ataque; 20-24.

En el tercer cuarto las anfitrionas reaccionaron, y fueron capaces de adelantar en el marcador a las urdiñas, que terminaban controlando el marcador parcial; 38-41. En la última tanda de diez minutos, el saber estar en la cancha de las del txoko se imponía al juego local por un definitivo; 49-55.

El júnior masculino, sexto, jugaba como visitante ante el TAKE tolosarra, que ocupaba la séptima plaza, con una victoria menos. Buen partido el que disputaron los pupilos de Mike ante un siempre bien organizado TAKE. Aunque el primer cuarto fue igualado; 15 a 14, los urdiñas, aprovecharon todo su potencial en el segundo, para dar un importante impulso al devenir del encuentro, 25 a 36 al descanso. También fueron para los urdiñas el tercer y cuarto asaltos, haciéndose con la victoria final por 53-70.

El júnior femenino, quinto, visitaba en Donostia al Bera-Bera, séptimo, ante el que no se mostró entonado lo que llevó a ir en todo momento a remolque. Al descanso las del txoko perdían; 23-13. A la vuelta de vestuarios, consiguen reaccionar e igualar el tercer tanteo parcial, para intentar la remontada en el último de los cuartos que, a pesar de ganarlo con una ventaja de cinco puntos, no es suficiente para hacerse con la victoria final, 39 a 34.