Al Ampo Ordizia solo le sirve la victoria para seguir soñando con la cuarta plaza ORDIZIA. Domingo, 27 enero 2019, 00:25

Decimoquinta jornada en la máxima categoría del rugby, lo que quiere decir que a partir de ahí quedarán 7 para que concluya la fase regular del campeonato de liga. Jornada que íntegramente se juega hoy y que, por supuesto, llega interesantísima. Una jornada, eso sí, condicionada por la ausencia de los jugadores enrolados en el Seven.

Una mañana que tiene retranca ya que tras la pasada semifinal de Copa que reunió en Las Terrazas al Alcobendas y a El Salvador, encuentro que sacaron adelante los madrileños, hoy asiste al mismo emparejamiento, eso sí, en el Pepe Rojo, donde los chamizos aguardan a su rival con el alma herida. Escuadra pucelana que dicho sea de paso, ha dado la bienvenida a dos últimos fichajes, el tercera línea tongano, Sione Teu que ya tuvo minutos en Madrid, y a Semiti Tela, tres cuartos neozelandés. Dos equipos empatados a 53 puntos, en la segunda y tercera plazas de la tabla, separados por 3 tantos del líder, Quesos.

El Aparejadores recibe al Hernani en el que debería ser un triunfo casero. Sobre el papel, La Vila no tiene la menor opción de sorprender en tierras alicantinas al Quesos, que no se puede permitir el menor despiste. Interesante, sin duda el Cisneros-Santboi en un momento en el que los colegiales han recuperado brío, con el que pretenden celebrar, como la ocasión lo merece, el 75 aniversario del club.

Después de la proeza copera en Landare, sería difícil que el FC Barcelona (que le pisa los talones al Ampo) le permitiera puntuar al Gernika. Y el Ampo Ordizia, en un momento dulce y un calendario favorable, vislumbra la posibilidad, después de muchos años, de disputar el título de liga partiendo de la cuarta posición que, sacando, le llevaría a una semifinal. Hoy, a las 12.00 viene el Independiente, sexto, posición de la que no se quiere descolgar.

Partido exigente para los del Goierri en el que toca estar muy concentrados.

Balonmano

El primer equipo de balonmano, el Siglo XX Plater Prestatuak recibe, a las 12.30, al Hondarribia, rival directo, al que ya venció en su cancha por lo que una nueva victoria le acercaría a la salvación. Pero la victoria no debe llegar a cualquier precio. No hemos de perder la perspectiva de que el primer equipo es el espejo en el que se miran todos los jóvenes jugadores de la cantera ordiziarra, donde ven una escuadra compuesta por jugadores hechos en el club que luchan por jugar en la categoría más alta posible, no siendo profesionales e intentando disfrutar de un deporte que les gusta.

El encuentro se presenta complicado, ante un rival que partía con la ilusión de luchar por los puestos de cabeza pero que por distintos motivos se encuentra tratando de evitar el descenso. Con esto lo que tenemos que tener claro es que nos vamos a encontrar con un rival de calidad, que va a luchar por la victoria y dejarnos a nosotros más lejos, todavía, de la salvación.

La clave del triunfo va a estar en el trabajo y actitud defensiva del equipo, si acertamos en defensa lo vamos a notar en las labores ofensivas. Conseguir goles 'fáciles' por contraataque o subidas muy rápidas del balón al ataque nos dan la oportunidad de romper el partido con más facilidad. Acertar en la definición y no dar opciones de contraataque al contrario es otra de las cuestiones a tener presente.

Fútbol

El Juvenil de Honor recibe a las 11.30 en el Anexo, al Euskalduna, escuadra que cuenta con una victoria más que los urdiñas. En cualquier caso, en la primera vuelta se impuso el Ordizia; 0-3. Ocasión para los del txoko de sumar tres importantísimos puntos. El Primera Cadete visita a las 16.00 al Idiazabal B que no conoce la victoria en los dos encuentros de Copa disputados.