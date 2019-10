El Ampo Ordizia piensa ya en la próxima visita del ascendido Bathco a Altamira

El Ampo Ordizia brindaba un auténtico partidazo en su visita a El Salvador, dos equipos que afrontaron el encuentro con la máxima entrega lo que les llevó a acabar extenuados. Visita a uno de los grandes de la categoría en la que los del Goierri volvieron a comprobar algo ya conocido pero que ante un conjunto como el que nos ocupa, una indecisión, un error, y una indisciplina, resultan carísimos. En cualquier caso, la afición convenía en que los de Marotías y Garmendia se llevaron una injusta derrota. Afición que no daba crédito a lo que ocurrió con el exordiziarra, Christian Rust.

Todo ello en una jornada, en la que el sábado se suspendió, el partido que el Bathco y el Cisneros debían disputar en La Albericia, debido, ahí es nada, a las malas condiciones del terreno de juego, compromiso que, con el visto bueno del Comité de disciplina deportiva se disputó al día siguiente en San Román; revuelo que no debió favorecer en nada a la escuadra colegial ya que el domingo no sumó ni un solo punto; 33-0.

Cuarta jornada del campeonato liguero, que abrió el Hernani en su visita al Independiente al que tuvo, en todo momento, contra las cuerdas; 21-20. El Santboi empezó fuerte en Las Terrazas ante el Alcobendas, pero a partir de ahí decía adiós al liderato ya que no encontró su sitió y cayó por un amplio 46-22. El Aparejadores le metió el miedo en el cuerpo al Quesos, desafío que el descanso reseñaba un ajustado 14-17 para los vallisoletanos. Sin embargo la segunda parte fue para los de Pucela, que no les dieron la menor opción a los burgaleses. El FC Barcelona se reencontraba en La Foixarda, no solo con el triunfo sino que mandaba de vacío al Ciencias, que también se quedaba en 0.

En la liga Sub23, el Garabi Ordizia plantó cara a la escuadra chamiza pero jugó a tramos sin conseguir hilvanar un partido completo. En cualquier caso dio una buena impresión y dejó claro que va a ser un equipo a tener en cuenta.

El Aparejadores caía ante el Quesos; 10-17, otro tanto de lo mismo le ocurría al Alcobendas frente al Santboi; 23-44, el Hernani se volvía de San Román con una victoria; 22-36, el Barça cosechaba un ajustado triunfo ante el Ciencias; 19-12, y el Bathco volvía a quedarse en 0, esta vez ante el Cisneros.

Por su parte, la selección española femenina de rugby a siete, con Amaia Erbina en sus filas, rubricaba una fenomenal quinta plaza en la primera de las series mundiales celebrada en Colorado (EEUU).

Este fin de semana, jornada de descanso que vendrá bien para ver si hay opción a recuperar a alguno de los lesionados. El domingo día 20, el Bathco visitará Altamira.