El Ampo Ordizia concurre en la primera edición de la 'España Seven Series'

Ayer tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) la presentación de la primera edición de las 'España Seven Series'. Al acto, además de la representación del máximo organismo en material de deporte asistieron el vicepresidente y director general de la Federación Española de Rugby (FER), Juan José García Luna, y el seleccionador nacional de seven, Pablo Feijoo, recién llegado de Paris donde la selección a siete ha disputado la última de las World Seven Series, torneo que cerraba en decimoquinta posición, en el que, eso sí, tiene garantizada una plaza la próxima campaña.

Selección que ayer mismo, viajaba al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada para empezar a preparar el preolímpico que jugarán en julio en Francia.

Y es que la modalidad de rugby a siete no cuenta ni por aproximación con una liga ni certamen que se le acerque a la que celebra el rugby XV. Torneos aislados, de verano, sin mayor pretensión y poca cosa más. Un planteamiento que sin duda alguna no favorece, ni refuerza, ni genera una base sólida a una selección que pretende estar en los juegos olímpicos, en este caso, los de Japón. Un sueño que no va a resultar sencillo, convertir, esta vez, en realidad.

Así las cosas era el propio seleccionador, Pablo Feijoo, el que explicaba la razón de ser de este novedoso certamen al reseñar que «hasta ahora no hemos tenido torneos serios de seven, de ahí la importancia de estas series nacionales para que formemos las estructuras necesarias para que los jugadores que quieren ser olímpicos o aspiran a disputar las World Series, tengan la oportunidad de desarrollarse».

Nueva competición, que se va a disputar los fines de semana del 8 y 9 de junio en Valladolid y el 15 y 16 del mismo mes en Valencia. Los ocho participantes en el estreno de las 'España Seven Series' son tres clubes de la Liga Heineken, a saber VRAC Quesos Entrepinares, Silver Storm El Salvador y Ampo Ordizia. Tres de División de Honor B, Bera Bera RT, ADI Industriales y CD Arquitectura, y las selecciones de las federaciones madrileña y catalana.

En la primera serie, la que se disputa, este fin de semana, en los campos de Pepe Rojo de Valladolid, el Grupo A estará formado por VRAC, Federación Madrileña, Bera Bera y Arquitectura, mientras que en el Grupo B jugarán, El Salvador, Ampo Ordizia, la Federación Catalana e Industriales.