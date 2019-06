El Ampo Ordizia afronta en Valencia la segunda tanda de las España 7s Series ORDIZIA. Viernes, 14 junio 2019, 00:22

El Ampo Ordizia seven, bajo la dirección de Mikel Aizpurua, parte hoy para Valencia, donde este fin de semana participa en la segunda jornada y definitiva, de esta primera edición de las España 7s Series, en directo por internet. Estreno que tuvo lugar la semana pasada en el Pepe Rojo, terreno de juego en el que, una vez más quedó claro, que el seven es una modalidad en sí misma y así las cosas se imponían dos equipos, que no pertenecen a la División de Honor del rugby a XV, pero que han cultivado desde antiguo esta modalidad, sobre todo el Bera Bera, de donde salió Pablo Feijoo, por añadidura actual seleccionador del seven masculino.

Y además de tratarse de una modalidad con personalidad propia, para superatletas, el seven reclama contar con la convocatoria al completo al objeto de dar minutos de refresco a los jugadores.

Y así las cosas, el Ampo, mermado de efectivos, hizo lo que pudo en Valladolid, si bien en Valencia espera contar con el equipo al completo. Por su parte el club, Ordizia Rugby Elkartea se muestra decidido a apostar por el rugby a siete, un proyecto que afronta a medio-largo plazo.

En Valencia, el Ampo Ordizia ha quedado encuadrado, de salida, junto al Bera Bera, la Federación Catalana y la Federación Madrileña. Precisamente, mañana a las 11.00, la agenda anuncia derbi guipuzcoano.

La mecánica de competición vuelve a ser la misma que en Valladolid, mañana sábado fase clasificatoria, y el domingo, finalísima.

Basket de cuadrillas

Concluye hoy la primera semana, sin duda intensa, del 'XXXVIII Campeonato de baloncesto de cuadrillas', que cosas del calendario, solo asiste a un único partido, el que a las 20.00 horas en la Joxemiel Barandiaran arena reunirá a Kiwoka con Rockus.

Atletismo

La amplísima agenda a la que van a hacer frente los atletas urdiñas echa a andar hoy con la primera de las carreras populares del fin de semana; la Wop Challenge Bilbao.