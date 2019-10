Amplio programa en 'Ordiziarrock' Adrenalized ha recorrido numerosos países con su tercer disco 'Tales from the last generation'. La cartelera anuncia para hoy cuatro conciertos en el frontón pequeño y cierre con DJ EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Viernes, 18 octubre 2019, 00:23

En marcha, desde ayer la decimosexta edición del festival Ordiziarrock, que este año reúne a 10 grupos musicales y dos DJ.

Como todos los años, la agenda de actuaciones da cabida a todo tipo de estilos musicales para todas las edades, en escenarios repartidos por el casco histórico; Délikatuz, Plaza Mayor y frontón Beti Alai. Agenda que al igual que el año pasado pone especial cuidado en atender a aquellas personas con problemas de movilidad y audición.

Tras la actuación ayer del tándem, Jon Gurrutxaga&Urbil Artola, hoy viernes, a partir de las 20.30, los acordes musicales se trasladan al frontón pequeño, donde actuarán; Unidad Alavesa, Cápsula, The riff truckers, e Higa.

Unidad Alavesa es un quinteto que surge en Ataun el año 2016, centrado en los ritmos folk-rock, compuesto por 'Cántaro Garrafa' (Haritz Artola), voz y guitarras 'Papas Aja' (Iker Artza), bajo 'Bartolo Pichi' (Gurutz Bikuña), guitarras; 'San Pete' (Eneko Dorronsoro), trikitixa y banjo, y 'Abosin Origen' (Unai Munduate), batería.

Cápsula es una banda de rock argentina formada en Buenos Aires en el año 1997 por Martín Ladrón de Guevara (guitarra, voz). Actualmente completan el grupo Coni Duchess (bajo, voz) e Ignacio Villarejo (batería) y están establecidos en Bilbao.

The Riff Truckers se forma el año 2005 en Gernika. Desde sus comienzos la apuesta es clara rock&roll, blues, y country. Cuenta con dos discos, 'On route (2009) y 'Healing the soul'.

Completa el cartel, en el que representa su primer concierto y por lo tanto el debut ante el público, la banda goierritarra Higa y su punk-rock melódico. Cierra el programa de hoy viernes, la música disco de Nazareno RNR.

La propuesta de mañana sábado echa a andar a las 19.00 en la Plaza con la actuación de la 'Orquesta Bisutería'. Un sello no excesivamente conocido, aunque sí sus integrantes entre los que se encuentran; Iñaki Salvador, Pascal Gaigne, Karlos Giménez, Ainara Ortega, y Pirata Piratobich. Todo un clásico repaso por los ritmos del blues, rock, jazz, y soul.

A las 20.30, vuelta al frontón pequeño donde actuará la banda de hardcore melódico de Donostia, Adrenalized. El grupo está formado por Lolo (guitarra), Ander (guitarra y voz), Josu (bajo y coros) e Iri (batería y coros).

Publicaron su primer disco, 'Vote for the fake', en 2007, posteriormente reeditado y remasterizado. En el 2014 acuñaron 'Tales from the last generation' que le llevaba al grupo de Amara a recorrer medio mundo realizando varias giras por Europa, Japón, Sudamérica o Canadá, y además a ejercer de teloneros de algunas de las bandas más míticas de la escena como Nofx, Propagandhi, Pennywise ,o No Use For A Name.

Cinco años después, a comienzos de este 2019 presentaban su cuarto disco, 'Operation exodus'.

Le seguirá la agrupación, también donostiarra, Liher, formado por Iñigo Etxarri, Josha Natke, Ekaitz Otxoa y Lide Hernando, rock en euskera. En el 2016 acuñaron su primer álbum'Hauts' y este año el segundo 'Arrain Hilak'.

A continuación, 'Nuevo catecismo católico', banda, a su vez donostiarra que echa a andar en 1992, centrada en el punk clásico-hard rock. Desde entonces, sin haberse separado de ese entorno musical ha pasado por diversas etapas y cambio de integrantes, Al día de hoy está formada por Gonzalo Ibáñez; voz y bajo, Arturo Zumalabe; batería, Iker Illarramendi; guitarra y Eneko Etxeandia; voz.

Como colofón Leihotikan, veterana agrupación pamplonesa con 25 años a sus espaldas de punk y rock que mantiene su propósito del primer día, disfrutar de la música punk y hacer disfrutar, sin más pretensiones. La guinda con, Olariusen Brothersak DJ.