Amplia representación del Txindoki en el Campeonato de Gipuzkoa de atletismo

La agenda atlética reseña, como cita más importante de este fin de semana, la que va a tener lugar mañana sábado y el domingo en el miniestadio de Anoeta en Donostia, donde en jornada vespertina mañana y matutina el domingo se va a celebrar el Campeonato de Gipuzkoa para las categorías sub 16, sub 18, sub 20 y máster, además en todas las pruebas los atletas de categoría sub 23 y sénior podrán participar a modo de libre. La participación en este campeonato será amplísima por parte de los atletas del Txindoki Grupo Jaso-Autowag Atletismo.

Por otro lado, el calendario de carreras populares anuncia para mañana la Estibaliz igoera en Vitoria y la Leitzako herri krossa. Para el domingo la Arrasate-Udalaitz mendi lasterketa, la popular Hiru-Herri en Villaba (Navarra), la media maratón de montaña de Bera en Navarra y la Bilboko udaltzaingoaren 175 urteurrena herri lasterketa.

Por lo que a los últimos resultados se refiere, nuevo éxito de los escolares de la escuela del Txindoki AT, que en la segunda jornada del campeonato de Gipuzkoa escolar, celebrada en Mondragón superaban el balance de la jornada inicial y lograban una medalla más que en Eibar, cosechando un total de 8 medallas.

Terceros y medalla de bronce eran Haitz Urrestarazu en 1.000m alevín chicos con 3.23.05, Maren Gorrotxategi, en chicas, con 3.33.46, Ekain Mujika en salto de longitud alevín chicos con 4.38m y Arene Sukia en lanzamiento de jabalina alevín chicas con 29.40m. Cuarto, Unai Sarriegi en 60m lisos alevín chicos con 8.52. Quinta, Aratz Cendón en lanzamiento de peso (3kg) infantil chicos con 10.83m, sexto Haritz Aseginolaza en salto de altura infantil chicos con 1.45m.

Baloncesto

El sénior femenino abre la agenda del basket, y lo hace hoy, a las 19.30 en Majori, con un encuentro más que interesante ya que afronta el primer encuentro del play-off de ascenso, cuartos de final, en los que de las de Lander Mujika y Patxi Olano reciben al Bergara Soraluce. Si las urdiñas sacan a relucir su carácter y esencia, es seguro que logran el pase a semifinales.

Del partido disputado por el júnior masculino ante el Debasket reseñaremos que fue un encuentro testigo de dos estilos de juego diferentes, pero ambos pasionales, con grandes dosis de entrega y pundonor. En el primer round cedieron los urdiñas 16-10, quizás porque entraron un poco fríos. Sin embargo, una vez asentados, trataron de tú a tú a un rival desconocido, que estaba haciendo bien las cosas. Al descanso estábamos solo a un punto; 28-27. A la vuelta de vestuarios, por momentos nos entraron las prisas y forzamos excesivamente la jugada, perdiendo el tercer round por cinco puntos; 45 a 39. Y en el asalto definitivo llegamos a ponernos por delante pero la precipitación nos llevó a perder por 57 a 51.