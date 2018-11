Amplia agenda atlética con el maratón de Donostia como principal gancho ORDIZIA. Viernes, 23 noviembre 2018, 01:28

Amplia agenda atlética para este fin de semana que anuncia, pruebas de libre participación, en pista, de lanzamiento de peso y salto de longitud, para hombres y mujeres, mañana en Arrasate. También mañana, en esta ocasión en Burlada, nueva jornada de los juegos deportivos de Navarra con pruebas para sub 14, sub 16 y sub 18 y el lunes en Tolosa pruebas de libre participación para alevines e infantiles.

La temporada de cross prosigue y anuncia para el domingo el cross Hiru Herri en Burlada, en el que se disputará el Campeonato navarro de relevos mixtos por equipos, y en Murgia (Alava) tendrá lugar el cross Zailu para escolares.

Por lo que al calendario nacional de esta modalidad se refiere, la agenda anuncia el cross de Alcobendas en Madrid, el cross Ponte Romana en Lugo y la carrera de asfalto Jean Bouin, en Barcelona.

Y en carreras populares, mañana, la Azkoitiko herril asterketa, el cross El Arriero en Eulate (Navarra). El domingo, el maratón de Donostia que a la vez es campeonato de Gipuzkoa de la distancia para atletas federados, la media maratón y los 10km de la maratón. La carrera de Santurtzi a Bilbao, la media maratón del camino de Santiago desde Los Arcos a Viana en Navarra, la Emakumen lasterketa en Durango, la carrera de las mujeres en Pamplona y la carrera solidaria contra la violencia de género en Obanos (Navarra).

Baloncesto

Si en la última crónica relatábamos que el sénior masculino había conseguido la victoria ante el Perosanz, nos quedaba por hacer referencia al segundo de los dos partidos que este equipo disputó en la misma jornada en el que también logró la victoria, en este caso ajustada por dos puntos, ante el Bosteko Irauli; 70-72. Estas dos victorias le aúpan a la tercera posición de la tabla en una liga que de momento hecha chispas, puesto que los cinco primeros clasificados se encuentran empatados a victorias, seis de ocho encuentros disputados.

Pues bien, los de Iñigo Urkijo abren esta tarde la amplísima cartelera del basket y para mantener ese nivel de emoción reciben a las 19.30, en Majori, al Goierri Modelos Ezguba, que ocupa la segunda posición, empatado a puntos, conjunto que viene con la pretensión de no alejarse del grupo de cabeza.

Balonmano

Se le complican y mucho las cosas al primer equipo de balonmano tras la derrota cosechada, en casa, ante el Arrasate; 31-37. Mal partido del conjunto ordiziarra, en el que salvó algo la producción atacante, al conseguir 31 goles. Pero fue en el apartado defensivo el naufragio fue muy evidente, al encajar 37 goles frente al ataque menos productivo de la competición, convirtiéndonos de esta manera en el equipo más goleado de la categoría, o dicho de otro modo en la peor defensa.

El equipo urdiña estuvo 20 minutos en el partido, en ese momento ganaba de 1 gol, 11-10, pero a partir de ahí fue a remolque en el marcador. Mediado el segundo tiempo daba la sensación de que el equipo reaccionaba, poniéndose con 2 goles de desventaja, 24-26, pero a partir de ahí fue patente el naufragio defensivo y el conjunto visitante zanjó la cuestión con una ventaja de 6 goles.

Esta derrota ha traído consecuencias en el seno del conjunto urdiña ya que la entrenadora Marina Etxeberria presentó su dimisión con la esperanza de que con la entrada de savia nueva, el equipo pueda darle la vuelta a esta dinámica. Así las cosas, el director técnico del club, Iñaki Arruiz, se ha hecho cargo de la dirección de la primera escuadra.

El segundo equipo visitaba en Gasteiz al Corazonistas al que se impuso; 19-23. Cómodo triunfo del Ordizia, que gracias a una gran defensa llegó a tener hasta 9 goles de ventaja, aunque al final fueron 4. Buen comienzo en una fase de la competición, en la que el calendario parece favorecer a los ordiziarras a la hora de iniciar su escalada en la tabla.

El conjunto femenino recibía a uno de los gallitos de la competición, el Munttarpe, y como se preveía no tuvo muchas opciones de conseguir la victoria, perdiendo por un 14-19.