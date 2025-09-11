Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Erbina ha estado jugando en el West Bulldogs Rugby de Brisbane, en Australia.

Ordizia

Amaia Erbina nueva jugadora de Colina Clinic El Salvador

El equipo vallisoletano, que aspira «a ganar todo», destaca de la ordiziarra su «experiencia, entrega y calidad»

Amaia Núñez

ORDIZIA.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

La jugadora de rugby ordiziarra Amaia Erbina jugará esta temporada 2025-26 en la Liga Iberdrola. Tras su paso por el West Bulldogs de Brisbane (Australia), Erbina es el fichaje estrella del equipo vallisoletano, en el que según han confirmado desde el equipo será la líder del conjunto que aspira a ganar «todo: Supercopa, Copa Ibérica, Liga Iberdrola y Copa de la Reina» en los próximos meses.

En su nuevo equipo destacan de la jugadora de 28 años, su «experiencia, entrega y calidad» como capitana de 'Las Leonas' y diploma olímpico en Río de Janeiro, así como de los demás equipos de los que ha formado parte durante du trayectoria deportiva, además de su versatilidad en el campo.

«Espero dar lo mejor de mí y aportar lo máximo al equipo para que se puedan revalidar los títulos logrados y seguir aspirando a más», ha asegurado la ordiziarra.

