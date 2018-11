Altamira recibe al Deportivo Alavés B El cadete de honor recibe hoy, a las 11.00 horas en el anexo, al Amaikak Bat. / MARIN El filial del 'Glorioso' aspira a estar en la lucha por el ascenso a Segunda B ORDIZIA. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:43

Decimocuarta jornada en Tercera División, que queda dividida, mitad y mitad, entre hoy sábado y mañana domingo. El primer equipo del OKE, el Ordizia Landu, es de los que opta por el anticipo, y recibe a las 17.00 en Altamira al Deportivo Alavés B, es decir, al segundo equipo del conjunto 'babazorro'. El 'MiniGlorias', como es conocido popularmente el filial alavesista, pretende repetir los éxitos de la campaña pasada, en la que el equipo terminó campeón de su grupo y se quedó a un paso de conseguir el ascenso a Segunda División B.

De momento las cosas no le han ido del todo mal, es séptimo con seis partidos ganados, tres empates y cuatro derrotas. A lo largo de este último mes, tras perder tres partidos consecutivos; 3-2 en su visita al Somorrostro, 0-3 en casa ante el Sestao River y 1-0 en Portugalete, la semana pasada se desquitaba ante el Santutxu (sexto) frente al que cosechó un un amplio triunfo; 5-1.

Al finalizar ese encuentro, el míster Igor Oca reseñaba que «se trata de una victoria que nos reconforta como equipo. Los jugadores salen siempre muy reforzados cuando superan baches de este tipo, que no son si no parte del proceso de evolución y aprendizaje. Lo importante es no dejarse llevar y salir de la situación».

Al Ordizia, al que le ha faltada hasta ahora un poco de fortuna, le corresponde no perder la concentración hasta que, terminado el encuentro llegue a la ducha.

El Primera Regional visita mañana a las 15.30 al Eibartarrak. Los de Goiko y Txikirrin, segundos en la tabla, cuentan con una diferencia, a su favor, de 12 puntos respecto a sus rivales, que ocupan la novena posición. A priori y en condiciones normales, los ordiziarras tendrían que regresar con los tres puntos en su zurrón, pero el campo va a suponer un obstáculo extra para los del Goierri, ya que los espectadores están encima del árbitro.

Similar desplazamiento para el Juvenil de Honor, en este caso hoy sábado ya que los de Enrike Martín y Axier Jauregi están citados a las 18.00 en Eibar donde les espera el Urki, inmediato antecesor con 1 punto más que los ordiziarras. Otro partido trampa para los que juegan en Unbe. Esperemos que la escuadra urdiña haya podido recuperar jugadores para este compromiso.

El Primera Juvenil recibe a las 16.00 al líder; Tolosa. Los de Rafa Peñalver 'Txuku' y Larra han atravesado un pequeño bache en estas tres últimas jornadas, que les ha llevado a la quinta posición. Hoy no sería nada extraño que le dieran un susto al cabeza de fila.

Condición de local también para el Cadete de Honor, escuadra a la que le tuvo que sentar mal el desplazamiento el pasado fin de semana al valle del Leniz. Hoy, a las 11.30 juega en el anexo con el Amaikak Bat, cuarto clasificado, que así las cosas, de salida es sinónimo de encuentro exigente.

El Infantil de Honor parte como local a las 9.30 ante el Danena. Los ordiziarras no deberían tener problemas para derrotar a los de Zizurkil, ya que en la primera vuelta vencieron 0-7. De todas las formas, cuidado con las confianzas.

El Infantil Txiki está citado a las 12 en Urnieta, donde debería conseguir la segunda victoria en la liga de clasificación, en la que pasan el corte los dos primeros y los 6 mejores terceros de los 9 grupos. El Primera Infantil, sexto, visita a 11.45 al Urola A, que comanda la tabla.