La afición se vuelca con el equipo El Ordizia tiene un partido de vital importancia ante el San Pedro, hoy en Altamira. / MARIN El Ordizia KE de Tercera División recibe a las 16.30 horas en Altamira el San Pedro, rival directo ORDIZIA. Sábado, 27 octubre 2018, 01:09

Décima jornada en Tercera División, en la que el primer equipo del OKE, el Ordizia Landu recibe a las 16.30 en Altamira al San Pedro, rival directo. La escuadra de Sestao comparte categoría, y campo; Las Llanas, con el otro conjunto de la localidad, el Sestao River, que curiosamente al día de la fecha ocupan los dos extremos de la clasificación. El San Pedro volvía, 10 años después, a Tercera División al finalizar la pasada campaña. Ascenso y nuevo curso deportivo que afrontaba con la incorporación de diez caras nuevas a la plantilla.

Aunque ostente la condición de farolillo rojo de la clasificación, a lo largo de estas nueve jornadas ha anotado una victoria, un empate y siete derrotas, siempre muy ajustas y ante equipos punteros como la Real Sociedad, el Deportivo Alavés, el Sestao River o el Portugalete. A Ordizia llega tras sumar su cuarta derrota consecutiva al haber perdido la semana pasada en casa ante el Santutxu; 0-1, rival que al día de hoy es cuarto en la tabla.

Así las cosas, los azulgranas suman 4 puntos, 9 goles a favor y 19 en contra, mientras que los ordiziarras, tienen 5, 7 y 15 respectivamente. Los urdiñas son el único equipo que no sabe lo que es ganar, esperemos que, por una vez los árbitros (el trío) sean neutrales. Aunque Unai Mendia no va a poder contar con toda la plantilla ya que a los sancionados la semana pasada les ha caído un partido, equipo hay, no solo para ganar sino para mantener la categoría.

El Primera Regional viaja a Eibar, donde a las 18.00 le aguarda el Urki, equipo ante el que cabe pensar que los de Goiko y Txikirrin han superado ya el bache anímico que les atenazó la semana pasada ante el Urola. Falta les va a hacer porque la escuadra armera ocupa la tercera posición en la tabla, con un partido menos al igual que el Ordizia. Cinco jornadas que ha resuelto con tres victorias y dos empates.

Además, el campo de Unbe, por sus reducidas medidas, no va a favorecer el juego de los ordiziarras.

El Juvenil de Honor está citado a las 18.00 en Argixao donde le aguarda el Urola, que ha ganado tres de los seis partidos disputados. Los de Enrike Martín y Axier Jauregi, a pesar de no haber ganado ninguno, están realizando un buen fútbol para ser, la mayoría, jugadores de primer año. Veremos qué pasa hoy.

Hueso duro para el Cadete de Honor ya que a las 13.00 se presenta en el anexo la Real Sociedad, líder del grupo con 5 victorias y un partido empatado. Máximo goleador, con 34 dianas y equipo menos goleado con 6 tantos encajados. Los realistas conforman una selección de la provincia, mientras que los de Igor Jauregi y José Angel de Marcos son, todos, chavales de la cantera.

El Primera Cadete, se desplaza a Idiazabal, donde a las 12 del mediodía le aguarda el equipo izaldarra, tercero en la tabla con un partido ganado más que los del txoko. Los de Txumari Altuna y Oier Gereñu son el segundo equipo, mientras que los anfitriones conforman la primera escuadra y eso se nota.

Al Infantil de Honor le ocurre algo parecido que al cadete ya que a las 15.30 atiende la visita de la Real Sociedad. Los de Iñigo Regil y Patxi Acosta están realizando una temporada regular. A pesar de ello, son segundos con 9 puntos, 12 goles a favor y 2 en contra. Mismos puntos para los txuri urdin, 10 goles a favor y 3 en contra. Partido más que interesante.

El Infantil Txiki, tercero con dos partidos ganados de cuatro disputados, concurre a las 10.00 en Idiazabal, escuadra anfitriona que en los tres partidos que ha disputado no ha conocido la victoria.

El Primera Infantil recibe a las 9.15 al Tolosa B. Un partido para seguir creciendo.