Abierta la preinscripción para el concurso de queso de Fiestas Vascas El concurso se celebrará el 11 de septiembre. / MARIN Los derivados lácteos en liza deberán entregarse, a más tardar, el 9 de septiembre EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Martes, 27 agosto 2019, 00:13

Dos semanas quedan para asistir, dentro del día grande de las Fiestas Vascas, a la 46 edición del concurso de queso Idiazabal elaborado por pastores, certamen organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Cofradía del Queso Idiazabal, iniciativa a la que se suma la Denominación de Origen, promotores del certamen, siempre atentos y preocupados por la fidelidad y garantía de la esencia del producto, en esa permanente obsesión no sólo por evitar que exista el menor resquicio sino a la hora de ir más allá, por avalar un producto que responde al 100% a las exigencias establecidas en las bases del envite, que procuran no dejar el menor cabo suelto.

Así las cosas, pueden participar en el concurso, que va a tener lugar el 11 de septiembre, miércoles, en el frontón Beti Alai, los pastores que cumplan, necesariamente, con los siguientes requisitos. Residir y tener la explotación del rebaño en Euskalerria. Ser propietario, individualmente o asociado con otros pastores, de un rebaño exclusivamente de ovejas Latxa o Carranzana, de al menos cien ovejas en ordeño.

Los pastores que se presenten formando parte de una cooperativa o asociación para la producción de queso y que, por lo tanto, compartan cuba de elaboración, solamente podrán presentar un queso a nombre de la correspondiente asociación.

Imprescindible ser titular del registro sanitario para la elaboración de queso, estar dados de alta en la Seguridad Social agraria o disponer del certificado de Actividad de trabajo principal.

Los quesos a presentar, de 1 a 2 kg de peso, deberán estar elaborados con leche cruda. Como decimos, de ovejas Latxa o Carranzana de su propia explotación.

Todos los procesos de maduración, secado, envasado, y en su caso ahumado deberán ser realizados dentro de la propia instalación. Los quesos a concurso no podrán pertenecer a ningún lote previamente presentado a otros concursos celebrados en Euskal Herria, extremo que se confrontará atendiendo al número de caseína; el DNI del queso, placa gestionada y emitida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazabal o por Artzai-Gazta.

Los derivados lácteos tendrán que haber sido elaborados en esta presente campaña 2018-19.

Además, si por cualquier circunstancia así lo estimara la organización, tal y como lo acordó hace dos años, podrá enviar a realizar pruebas de análisis de ADN del queso o quesos a concurso, incluso otras que estén fuera del control de la Denominación de Origen Idiazabal.

Procesos manuales

Las tareas de producción, manipulación, elaboración, trasformación y envasado se llevarán a cabo en la explotación agraria mayoritariamente siguiendo procesos manuales, admitiendo el empleo de medios mecánicos y tecnológicos elementales, relacionados con el control y mantenimiento de la leche a la temperatura adecuada.

Quienes cumplan estos requisitos y deseen participar deberán preinscribirse, antes del día 6 de septiembre, bien en el Ayuntamiento, telf.943885850, o bien por correo electrónico en la dirección: alkatea@ordizia.eus. También podrán hacerlo en la Denominación de Origen, o en Artzai Gazta. La organización, si lo considera necesario o conveniente, podrá presentarse en el domicilio del pastor preinscrito para identificar el queso que presenta a concurso y verificar que cumple con los requisitos establecidos.

Los quesos de los pastores preinscritos deberán ser entregados bien en la Denominación de Origen Queso Idiazabal o en Artzai Gazta para el lunes día 9 de septiembre a las 12.00 horas, dándose por cerrada la inscripción.

Para facilitar la labor de identificación, los quesos serán entregados, para su inscripción, con la identificación, en el envoltorio, del pastor que lo ha elaborado.

Acompañará al queso en su entrega, una autorización firmada por parte del titular de la quesería, según modelo que recibirá tras la preinscripción, en el que autoriza al Comité de Calidad a utilizar las fuentes e informaciones pertinentes y necesarias en cada caso para la comprobación del cumplimiento de todas las bases y requisitos del concurso. Los datos se utilizarán única y exclusivamente a efectos de la comprobación del cumplimiento de las bases, comprometiéndose el Comité a no realizar ninguna publicación o publicidad de los citados datos fuera de la misión que tienen encomendada en el concurso. No se aceptará la recepción de ningún queso que no venga con la autorización firmada.

