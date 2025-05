Abierta la inscripción para el campeonato de baloncesto de cuadrillas

Amaia Núñez ordizia. Sábado, 17 de mayo 2025, 20:22 Comenta Compartir

El campeonato popular de baloncesto entre las cuadrillas de la localidad llega este año a su cuadragésima segunda edición. Las inscripciones son gratuitas una vez más y ya están abiertas. Los equipos que quieran participar pueden apuntarse en el polideportivo Majori y los pubs Amonane, Sugaar y Urdin, o a través de Instagram en el perfil de 'saskikuadrilak'. Se deberá indicar el nombre del equipo, la persona responsable y un teléfono de contacto. El plazo finalizará el próximo 4 de junio y el sorteo se realizará al día siguiente en la casa de cultura Barrena a las 18.00 horas.

Este año el campeonato se disputará a partir del 9 de junio, y la final está prevista para el 23 de julio, como prolegómeno de las fiestas de Santa Ana. En la pasada edición participaron 26 equipos, y en la final la victoria fue para Mokela frente a Gauss por 60-41, en la que es su segunda victoria en los últimos cuatro años, ya que ha llegado a la final en las cuatro ediciones.

Los partidos, como viene siendo habitual, serán de 25 minutos, repartidos en dos tiempos de juego. Los encuentros se jugarán a reloj corrido, a excepción de los tres últimos minutos del encuentro. A partir de la séptima personal, cada falta se verá acompañada del lanzamiento de dos tiros libres. A la hora de puntuar, la victoria suma 3 tantos, el empate 1, la derrota cero. En caso de empate final, no hay prórroga y cada equipo se lleva 1 punto. Cada equipo no podrá tener a más de dos jugadores federados en la cancha, excepto si el equipo es femenino. En caso de triple empate en la clasificación se tendrá en cuenta el average particular.

