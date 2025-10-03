Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El edificio del museo Zumalakarregi, protagonista mañana. ZABALA

Tolosa Goierri

Oportunidad para conocer la historia de Iriarte Erdikoa

J. ZABALA

ORMAIZTEGI.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14

El Museo Zumalakarregi vuelve a sumarse este año a las Jornadas Europeas de Patrimonio, que en esta edición se celebran bajo el lema 'Construyendo cultura'. La cita tendrá lugar mañana, de 11.00 a 12.30, con la conferencia 'Iriarte Erdikoa: de caserío a museo', una actividad gratuita que permitirá acercarse a la historia arquitectónica del propio edificio que hoy alberga el museo.

El caserío Iriarte Erdikoa, del siglo XVIII, es un ejemplo vivo de la evolución que han experimentado los caseríos vascos a lo largo del tiempo.

Los encargados de guiar esta mirada serán Ibon Telleria, doctor en arquitectura, y Josué Susperregi, doctor en dendrocronología, quienes ofrecerán claves para comprender tanto el valor histórico del edificio como el proceso que lo llevó a convertirse en museo. La charla será en euskera.

