Olaberria prepara su San Juan Txiki con festejos para todos

Agosto es un mes de fiestas importantes en diferentes pueblos. Y Olaberria mira ya a finales de mes a uno de sus días más grande: San Juan Txiki. El próximo 29 de agosto, jueves, la localidad celebrará esta fiesta tradicionalmente popular, en honor al Santo patrón, recordando así la fecha de su degollación. A lo largo de todo el día, Olaberria se inundará de una diversidad de festejos organizados para todos los públicos.

A las 11.00 horas tendrá lugar la tradicional misa y a las 12.00 horas se podrá disfrutar del no menos clásico hamaiketako. Por la tarde, de 15.00 a 19.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar en los hinchables, e incluso, de un tobogán de agua que se instalará para todo el público que se atreva a deslizarse por él.

Asimismo, el programa continuará con los partidos de pelota, que se celebrarán a las 18.00 horas. En cadetes, se enfrentarán la pareja de Etxezarreta y Naldaiz contra Garrido y Telleria, mientras que en aficionados el peloteo se disputará entre Senar-Garmendia y Ruiz de Larramendi-Uranga.

Concierto de Peio Ospital

Mientras tanto, ya prácticamente no hay fiesta que no se precie si no hay fiesta de la espuma de por medio, esta se llevará a cabo a las 19.00 horas. Por su parte, a las 20.30 horas tendrá lugar la cena popular en la que ya se sabe el menú: pollo Eusko Label y pimientos de Gernika, bien regado de sidra al txotx.

La jornada festiva de San Juan Txiki acabará con un concierto del cantante vasco Peio Ospital (Ezpeleta, Lapurdi, 1948), que estará acompañado del poeta Andoni Salamero, Paul Smet al piano y Mixel Ducau a la guitarra.