Odola emateko aukera, gaur arratsaldean Kultur Etxean

Tolosa GoierriOdola emateko aukera, gaur arratsaldean Kultur Etxean
A. N.
AMEZKETA.
Astelehena, 22 iraila 2025, 20:20
Odol emaileen Amezketako delegazioak jakinarazi du gaur, asteartea, odol-emateak egingo direla. Arratsaldeko 16:30etik 20:10ra arte eman ahal izango da odola, Pernando Amezketarra kultur etxeko gelan.
Joateko asmoa dutenei ahal izanez gero aurretik ordua hartzea gomendatzen zaie, gaur goizean 943 007 885 telefono-zenbakira deituta. Hala ere, arratsaldean gerturatzen dire guztiek izango duten odola emateko aukera.
Odol Emaileen elkartetik adierazi dutenez, odol emaileen premia dago; bereziki B+, B- eta AB+ taldekoei dagokiena, eta, hortaz, herritarrak odola ematera animatzen dituzte.
