Nueva campaña de excavación en Basagain Xabier Peñalver da explicaciones durante la visita que se realizó a Basagain. / FOTOS: NUÑEZ El último hallazago ha sido el posible primer plano que se conoce de esa época, tallado en una estela de piedra NUÑEZ ANOETA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:48

El poblado de la Edad del Hierro de Basagain acoge por 25º año consecutivo la campaña de excavación que dirige Xabier Peñalver. Como todos los años, el fin de semana Xabier Peñalver realizó una visita guiada para explicar cómo trabajan y lo que han descubierto hasta ahora. El último hallazgo ha sido el posible primer plano que se conoce de esa época, tallado en una estela de piedra, «es la pieza más importante de los últimos años».

Peñalver explicó que «no se veían todas las rayas, pero cuando se limpió el restaurador sacó todas las líneas. Se ve como una calle principal y tiene algunas parcelas señalizadas de manera diferente, con huecos entre ellas». Con los datos obtenidos hasta ahora, creen que podrían ser diferentes casas, ya que ven difícil que sean parcelas con diferentes cultivos, pues la separación entre parcelas no parece encajar con la distribución habitual de plantaciones.

Casi un año después del descubrimiento, y «tras darle muchas vueltas», llegaron a la conclusión de que podía ser un plano urbano del poblado. «Lo superpuse con un plano del poblado del Alto de La Cruz, en Navarra, que apareció casi intacto», detalló, y más o menos coinciden. Pese a las creencias que existen respecto a los habitantes de hace 2.500 años, Peñalver indica que «doscientas personas no pueden venir aquí y hacer una muralla y las viviendas sin una planificación», por lo que creen que la estela tallada indica una organización en esta línea.

Así, explicó que las casas en la Edad del Hierro las hacían con postes de madera y paredes de adobe. El tejado era una cubierta vegetal, y solía haber incendios, por lo que «separaban las casas unas de otras. La mayoría de los incendios que se conocen son accidentes domésticos, quitando el poblado de La Hoya donde hubo lucha», explicó, y añadió que «la muralla hoy en día pensamos que era más un elemento disuasorio y de control, que de defensa», ya que no han encontrado restos humanos por e l momento. «Al lado de una de las estelas aparecieron huesos quemados, pero no sabemos si son humanos o animales porque a lo quemado no podemos sacarle el ADN».

En la muralla

Esta última campaña los trabajos se han centrado sobre todo en la muralla, tanto en la zona exterior como en el interior. «Cada día se hace más complejo, porque salen nuevos muros. Nos hemos centrado en las estructuras para resolver este problema», indica Peñalver, ya que el año pasado encontraron que la muralla se dividía en dos.

Asimismo, aunque se hayan centrado en el tema estructural, «continúan apareciendo materiales, escoria de hierro y también piezas de hierro. El hierro es más frecuente que en otros yacimientos ya que Basagain está situado cerca de unas minas, que se utilizaron hasta hace pocos años», indicó Peñalver.

Un grupo de quince voluntarios, arqueólogos y estudiantes, estarán tres semanas, hasta el próximo domingo, trabajando en el poblado. Los trabajos han recibido una subvención del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Anoeta, que además cede el Auditorio Mikelasagasti para que se puedan alojar y el aguacil les ayuda a subir el material necesario.