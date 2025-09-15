Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nekazal makineriaren azterketa teknikoa ostegun honetan Lizartzan

A. N.

LIZARTZA.

Astelehena, 15 iraila 2025, 20:11

Nekazal makinariaren azterketa teknikoa (IAT) pasatzeko aukera egongo da Lizartzan aurten ere. Ikuskapena ostegun honetan, irailaren 18an, egingo da eguerdiko 12:30etik aurrera. Unitate mugikorra frontoiaren inguruan kokatuta egongo da eta Lizartzako zein inguruko herritarrentzako baserritarrei emango die zerbitzua.

Ikuskapena pasa nahi dutenek, aurrez hitzordua hartu beharko dute 943 62 63 00 telefonora deituta edo www.itevelesa.com helbidearen bidez. Ordainketa ikuskapena egiten den egunean bertan egin beharko da esku dirutan. Ikuskapena nekazal makineriarentzako bakarrik dela gogorarazi dute.

Irakurle taldea

Irakurle taldeak urrian hasiko du ikasturtea, 'Josefa, neskame' liburuaren inguruko solasaldiarekin. Parte hartu nahi dutenek, Liburutegian eman dezakete izena, 943 69 76 56 telefonora deituta.

