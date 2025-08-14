Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jolas berria familia eta lagun-taldeei zuzenduta dago. ANDUETZA

Zegama

Natura eskapu jokoa antolatu dute Anduentza parketxeko arboretum-ean

Bartolome fraidea pertsonaiaren abenturetan oinarritutako jolasa da, familia eta lagun-taldeei zuzenduta

Amaia Núñez

Zegama

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:46

Anduetza parketxean jolas berri bat prestatu du uda honetarako: 'Frai Bartolomeren misterioa' eskapu jokoa. Gaur egun modan dauden scape-room edo eskapu jolasen ildoa jarraitzen du, baina berritasun modura, naturan egitekoa da.

Joko mota hauek taldean egitekoak dira. 'Frai Bartolomeren misterioa' adin guztietako parte hartzaileentzako modukoa da, bereziki familiei eta lagun-taldeentzako aproposa. Jolasten dutenek hainbat enigma argitu beharko dituzte, jolas eta frogen bitartez, Frai Bartolomeren altxorra ezagutzeko.

Jokoak Bartolome fraidea pertsonaia du protagonista. «Mundu osoko hainbat baso bisitatu ditu bere bizitzan zehar. Bidean balio handiko altxor sekretu bat bildu du eta orain Zegamara iritsi nahi du, txikitan bizi izan zen herrira, bertan altxor handi hori ezkutatzeko. Iristear dela norbait atzetik dabilkiola konturatu da. Beldur da altxorra lapurtu nahi ote dioten», azaltzen dute parketxetik.

Jolas honen bereizgarri Nagusia aire librean egiteko prestatu dela da, espreski Anduetzako arboretum-erako. Parketxean hasi eta alboan dagoen arboretumean garatzen da. Parte hartzaileek zaku bana jasotzen dute abiapuntuan, jokorako behar dituzten zenbait elementurekin, gerora ere beste zenbait aztarna deskubrituko dituzte eta atal digital bat ere badu. Izan ere, QR kodea jarraitu beharko dute.

Istorioak basoa, zuhaitzak eta zura ditu protagonista. Gai horien inguruan ikasteko, jolasteko eta irudimena lantzeko tarte dibertigarria da beste ezer baino gehiago. Uda honetan ostegunetik igandera antolatuko dute jolas berri hau Anduetzan. Euskaraz eta gaztelaniaz egiteko aukera dago, baina aurrez izena ematea derrigorrezkoa da. Helduentzako prezioa 6 eurokoa da eta 12 urtetik beherakoentzat 4 eurokoa.

