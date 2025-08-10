Musika eta txakolina zaindariaren egunean
Pako Belea Konpartsako erraldoi eta musikariekin kalejira egin zuten herritarrek San Lorentzo jaiak agurtzeko
Ikaztegieta
Igandea, 10 abuztua 2025, 19:00
Zaindariaren egunean amaitu dituzte aurten ikaztegietarrek herriko festak. Haurrek zein helduek hiru eguneko jaiak borobiltzeko aukera izan dute, adin guztietarako ekitaldiak izan baitira. Aurreko egunen antzera, eguraldia lagun izan dute eta elizako arkupeko itzalaren bila aritu dira bertaratuak beroari aurre egiteko.
Eguerdian, Pako Belea Konpartsaren kalejirak eman dio hasiera egitarauari. Haurrek eta gaztetxoek gogoz itxaron dute unea plazan erraldoi eta buruhandiekin batera aritzeko. Erraldoi txikiak ere eraman dituzte etxetik batzuk, konpartsa anitza sortuz.
Trikitilariek eta gaiteroek alaitu dute herriko kale nagusian zehar egin duten bidea. Oraingoan Pako Belea, Ikazkina eta gainontzeko buruhandiak ez dira atera. Haurrek faltan bota dituzten arren, gustura jarraitu dute konpartsako gainontzeko kideen ibilbidea.
Amaieran, konpartsako kideek dantza emanaldia eskaini dute. Erraldoiak herritar talde batez lagunduta aritu dira. Ikusleek gogoz txalotu dute erraldoi eta dantzarien lana.
Kalejira bitartean, elizako arkupean txakolin dastaketa prestatzen hasi dira. Aurten, ekitaldi honen antolakuntza taldea omendu zen San Lorentzo jaien hasieran, 18 urte daramatzatelako eginkizun horretan, eta beraiek izan ziren txupinazoa botatzeko arduradunak.
Txakolina eta bertsoak
Igande honetan ere, bertaratuek hiru txakolin ezberdin dastatu ahal izan dituzte, Getariako Txakolina Jatorri izendapenekoak: Hika, Urruzola eta Rezabal. Trikitilariek girotuta, zale ugari gerturatu dira. Hainbat pintxo ezberdin ere eskaini dituzte aukeran txakolinarekin batera.
Arratsaldean, bertso saioen txanda izan da, Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Oihana Iguaran eta Eñaut Martikorena bertsolariekin, Iker Iriarte gai-jartzailearen aginduetara.
San Lorentzo jaiak amaitu diren arren, aste honetan Andra Mari jaiek hartuko dute txanda herrietako jaiei dagokionean. Tolosaldean hainbat herritan ospatuko dituzte: Aduna, Albiztur, Baliarrain, Hernialde, Gaztelu, Goiatz eta Zizurkil.
