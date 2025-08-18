Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luzía Pedregal basoan lanean gauez bere instalazioetako bat sortzen. L. P.

Alkiza

Mundu berriak sortuko dituzte Alkizako Sormenaren Kabian

Irailetik azarora bitartean egingo dute hiru asteko egonaldia Camile Duhart eta Luzía Pedregal artistek

Amaia Núñez

Astelehena, 18 abuztua 2025, 20:02

Sormenerako iturri izango da Alkiza berriro bi artistentzat. Camile Duhart eta Luzía Pedregal Llerandi artistek jaso dute Sormenaren Kabia beka. Aurten natura teknologia berriekin uztartuko da batetik Duhart-en proiektuarekin eta, Pedregalek 'portal' berri bat sortuko du basoetan.

Camile Duhart artista bisuala da eta Alkizan 'Babesleku: Visual Refuge' proiektua garatuko du. Bere lanetan artea, teknologia eta natura uztartzen ditu, ikus-en-tzunezko instalazio esperimentalak osatzeko. Egonaldian eskultura biodegradagarri bat eta bideoartea batuko ditu, inguruan aurkitzen dituen elementuekin mapping bat eginez: goroldioaren testurak, basoko soinuak, argiak... Alkizan egingo duen artelanak ikusgarria eta ikusezina konektatuko ditu, paisaiaren zen-tzumen-esperientzia bat sortuz.

Zentzumen esperientzian oinarrituko da baita Luzía Pedregal Llarendi artista asturiarraren proposamena. 'Bosque encantado' proiektua aurrera eramango du. Pintura, eszena eta espiritualtasunak bat egiten dute proposamen honetan. Ikusleei baso ezkutu batera sartzeko gonbidapena egiten die. Pedregalen obra bakoitza mundo ikusezin batera sartzeko 'portal' moduko bat da. Kolore eta intuizioaren bidez, Alkizako natura eta mitologiaz elikatzen den unibertso bat eraikiko du. Hortik sortuko da herritarrekin elkarbanatuko duen irudimena, jolasa eta zentzumenak uztartzen dituen esperientzia.

Duhart-ek eskultura biodegradagarria eta bideoartea egingo ditu eta Pedregalek basoan unibertso bat eraikiko du

Epaimahaia Elena Cajaraville Ordoñana artista eta Ur Mara museoko arduradunak, Txiki Agirre 'Keixeta' margolari eta eskultoreak eta Zaloa Ipina Bidaurrazaga artista plastikoak osatu dute. Hautaketa prozesuan kalitatea, berrikuntza, ibilbidea, konpromisoa, jasangarritasuna eta herriari egiten zaion ekarpena baloratu dituzte. Era berean, edizio honetan sortzaile gazteei zuzendutakoa zen bi bekatako bat eta, hau, Luzia Pedregalek jaso du.

Egonaldia irailetik azarora bitartean egingo dute bi artistek. Bakoitzak hiru asteko emango ditu Alkizan, baina elkarrekin astebere ere egingo dute. Horrela, elkarren sormen-prozesuak elikatzea eta disziplinarteko begiradak sortzea dute helburu.

Gainera, hainbat tailer eskainiko dituzte, herritarrei artea gertutik bizitzeko aukera emanez. Jarduera hauek alkizar zein parte hartu nahi duten guztiei irekita egongo dira, topaketa bizi eta sortzaile horieta murgiltzeko.

