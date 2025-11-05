Mundu bat Asteasun! traerá de nuevo el domingo la Fiesta de la Interculturalidad

A. N. asteasu. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Este domingo se celebrará una nueva edición de la Fiesta de la Interculturalidad, dentro de la iniciativa Mundu bat Asteasun!. Han organizado un programa para todo el día para poner en valor las diferentes culturas que hay en el municipio.

La sesión de acogida dará inicio a la jornada a las 10.30 horas. Tras la recepción oficial, se realizará el brindis por los recién llegados a Asteasu a las 11.30 y, al mediodía se abrirán los puestos de comidas y bebidas. Para finalizar la mañana, habrá sesión de baile.

Por la tarde, actuación musical del grupo 'Fusión H', de música latina, de 15.30 a 17.30 y, seguidamente, se repartirán caramelos.

El miércoles cuentacuentos

Asimismo, el próximo miércoles, 12 de noviembre, Maider Alcelay e Igor Sala ofrecerán una sesión de cuentacuentos titulada 'Mundutik kanta eta kontu (Cantos y cuentos por el mundo)', en Muskerraren bidearen gunea a las 18.30 horas. Será un espectáculo que promoverá la participación, en el que no faltarán la música y los títeres.