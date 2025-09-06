Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zaldibia

Mugikortasun ordenantza berria astelehenetik aurrera Zaldibian

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Zaldibia

Larunbata, 6 iraila 2025, 20:48

Herriko mugikortasuna izan da azken urteetako gai nagusietako bat bizilagunen artean, batez ere plazaren inguruan sortzen diren arazoengatik. Uztailaren hasieran udal gobernuak deitutako batzarrean argi geratu zen kezka hori. Orduan aurreratu bezala, astelehenetik aurrera, ordenantza berria indarrean sartuko da, eta horrek hainbat aldaketa ekarriko ditu.

Ordenantza berriak plaza oinezkoentzat gehiago irekitzea du helburu. Hala, Santa Fe kaleko ibilgailu-sarbidea mediku-etxetik egingo da. Goizez, astelehenetik larunbatera, 08.00etatik 12.00etara, autoek libre izango dute igarotzeko aukera; ordutegi horretatik aurrera eta jaiegunetan, berriz, soilik baimena duten ibilgailuek.

Eguerditik aurrera, Gure-Ametsa edo Santa Fe kalean gora joateko asmoa duten gidariek Artxanberri kalea erabili beharko dute, Estanko atzeko pasabidetik igaroz. Bestalde, aparkalekuen erabilera ere arautu egingo da: Begoren mertzeriatik Illati arteko tartean, gehienez ordubeteko aparkaldia baimenduko da. Udalak azaldu du neurri horrekin merkataritzara sartzea errazteaz gain, autoen zirkulazio dinamikoagoa lortu nahi dela.

Araudia betetzen dela bermatzeko, udal gobernuak kamera berriak instalatu ditu plazara sartzeko puntu nagusian. Sistema horrek matrikulak irakurriko ditu baimendutako ordutegietatik kanpo eta, behar denean, argazkiak aterako dizkie baimenik gabeko autoei. Ez da etengabeko grabaziorik izango, baina araua urratzen duten gidariek 80 euroko isuna jasoko dute.

Herritarren artean iritzi kontrajarriak sortu dira eta gazteen artean are nabarmenagoa izan da eztabaida.

diariovasco Mugikortasun ordenantza berria astelehenetik aurrera Zaldibian