Las diez noticias clave de la jornada
Ostatu inguruan ere ez zen girorik falta izan. Izan ere, trikitilarien doinuek girotuta, urdaiazpiko mozketa eta banaketa izan zen.

Tolosa Goierri

Mozorroek hartu zuten festaren ardura

Amaia Núñez

gabiria.

Ostirala, 15 abuztua 2025, 20:53

Sormen ederra dutela erakutsi zuten atzo, beste behin, gabiriarrek. Izan ere, Ama Birjinaren eguneko ekitaldien baitan, haurren mozorro festa egin zen arratsaldean. Ostatuan berriz, urdaiazpiko mozketa egin zen, trikitilariek girotuta. Gauerditik aurrera, helduen txanda izan zen mozorro lehiaketan.

Gaur, berriz, San Roke eguna ospatuko dute 11:00etan meza nagusia izango da eta ondoren Goruntz dantza taldearen saioa. Arratsaldean, herriko eta inguruko sagardo dastaketa eta txistor lehiaketa-dastaketa izango dira, baita bola eta toka lehiaketak ere. Gaunea, eguna ixteko, ukena, Skabidean eta DJ Mortx; eta goizaldean, baratxuri-zopa.

