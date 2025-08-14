Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Herritar ugari gerturatu ziren jaien hasierako txupinazo eta triki-poteora, eta buruhandiak ere atera ziren. A. NÚÑEZ

Albiztur

Mozorro festa hasteko

Ostiralean gaztetxoen pilota partidak jokatuko dira eguerdian eta herri-kirol saioa egongo da arratsaldean

Amaia Núñez

Albiztur

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:46

Ama Birjin egunaren bezperan ekin dite albiztuarrek igandera bitartean luzatuko diren herriko festei. Mozorroak izan dira nagusi: mojak, hawaianas, tenis-jokalariak... denetarik ikusi ahal izan da. Txupinazoa botatzearekin lehertu dafesta eta triki-poteoa hasi da. Buruhandiak ere atera dira, haur eta gaztetxoen gozagarri. Izan ere, beraien eguna izan da osteguneko eta, goiz zen arratsalde, plazan jarri diren ur-puzgarrietan nahi adina jolasteko aukera izan dute.

Ostiralean, txistularien kalejirak emango dio hasiera egitarauari 11:30ean. Eguerdian gaztetxoen pilota partiduak jokatuko dira eta, aldi berean, meza nagusia eskainiko da elizan. Arratsaldean, herri kirol dema antolatuko da Albizturko ezkondu eta ezkongabeen artean. Aizkoran Ugaitz Mugerza eta Eneko Otaño arituko dira talde banatan laguntzen, eta harri-jasotzen Imanol 'Lartaiñ' eta Jon Unanue 'Goenatxo'. Ondoren, patata tortilla lehiaketa antolatuko da, 20:30ean barrikotea eta, jarraian, Ahantzi taldearekin erromeria.

